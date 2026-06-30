5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Bersama Susu, Salah Satunya Pisang!

JawaPos.com - Susu menjadi salah satu minuman yang banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan karena dikenal kaya akan nutrisi.

Meski begitu, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan susu.

Kombinasi tertentu dipercaya dapat mengganggu proses pencernaan, mengurangi penyerapan zat gizi, bahkan memicu efek yang kurang baik bagi tubuh.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari English Jagran, ada lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu agar manfaatnya tetap optimal dan kesehatan tubuh tetap terjaga.

1. Ikan

Ikan dan susu merupakan kombinasi yang berbahaya. Minum susu sebelum atau setelah mengonsumsi ikan dapat menyebabkan masalah pencernaan dan reaksi yang berpotensi menimbulkan racun.

Protein kasein dalam susu mengikat merkuri dalam ikan, memperlambat pencernaan dan meningkatkan penyerapan racun.

Kombinasi ini dapat menyebabkan mual, muntah, dan bahkan sakit perut.

2. Semangka