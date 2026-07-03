Wajah Kembali Segar, Ini 5 Tips Ampuh Atasi Kulit Kusam Akibat Polusi

Ilustrasi seseorang dengan wajah tampak lelah dan kulit kusam./Freepik
JawaPos.com -- Kulit wajah yang tampak kusam menjadi salah satu masalah yang sering dialami banyak orang, terutama mereka yang kerap terpapar polusi dalam jangka waktu lama.
Polusi sendiri dapat berasal dari berbagai sumber, baik di luar maupun di dalam ruangan, yang mengandung zat pencemar atau polutan. Paparan tersebut diketahui dapat berdampak buruk pada kesehatan kulit.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah kulit, seperti iritasi, jerawat, penuaan dini, hingga risiko yang lebih serius seperti kanker kulit.
Mengacu pada informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat membantu mengatasi kulit kusam akibat paparan polusi.
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1. Bersihkan Wajah Secara Lembut
Cara yang pertama atasi kulit kusam di wajah yaitu dengan membersihkan wajah secara lembut.
Kamu dapat pastikan telah hilangkan tabir surya, riasan, atau kotoran yang menyumbat pori-pori setelah aktivitas sepanjang hari.
Namun, pastikan membersihkan wajah dengan lembut. Kamu dapat hindari penggunaan scrub yang kasar dan sabun yang membuat kulit menjadi kering. Hal ini karena dapat membuat kulit menjadi iritasi, kemerahan dan kulit mengelupas.
2. Hindari Terkena Paparan Asap Rokok
Selanjutnya, yaitu kamu dapat menghindari terkena paparan asap rokok, karena asap rokok menjadi salah satu sumber polusi utama yang masih sering ditemukan diberbagai tempat.
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