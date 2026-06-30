6 Ucapan Menyakitkan Pria Penuh Amarah dan Kebencian Terpendam Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tidak semua amarah ditunjukkan secara lantang, dan pria dengan kebencian terpendam sering meluapkannya melalui ucapan menyakitkan.

Amarah yang tidak terselesaikan akan muncul sebagai komentar pasif-agresif dan kritik terselubung yang sangat menyakiti orang-orang di sekitar mereka.

Ucapan-ucapan menyakitkan dari pria penuh amarah ini sering terbang di bawah radar karena tidak terdengar seperti amarah yang jelas dan terang-terangan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut enam ucapan yang secara konsisten diucapkan oleh pria yang menyimpan amarah dan kebencian terpendam berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. "Enak ya jadi kamu"

Di permukaan, kalimat ini terdengar tidak berbahaya, namun nada yang digunakan mengubahnya menjadi cara mengekspresikan rasa iri tanpa mengakuinya secara langsung.

Alih-alih berkata "aku berharap punya kesempatan itu," orang dengan kebencian terpendam mengarahkan perasaannya ke komentar yang meremehkan keberhasilan orang lain.