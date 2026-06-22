Lidah Sakti! 7 Weton Keramat yang Konon Memiliki Kekuatan Ucapan, Kata-Katanya Sering Menjadi Kenyataan

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Selain digunakan untuk melihat karakter dan potensi seseorang, beberapa weton juga dipercaya memiliki kemampuan khusus yang berkaitan dengan kepekaan batin dan kekuatan spiritual.

Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah mengenai "lidah sakti", yaitu kemampuan seseorang yang ucapannya sering dianggap terbukti atau menjadi kenyataan.

Dalam pandangan primbon Jawa, hal ini bukan semata-mata karena kekuatan magis, melainkan karena perpaduan antara intuisi yang tajam, ketulusan hati, energi batin yang kuat, dan doa yang diyakini mudah terkabul.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Namun, kisah-kisah mengenai weton dengan kekuatan ucapan tetap menarik untuk disimak sebagai warisan budaya yang kaya akan filosofi.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah tujuh weton yang konon memiliki kekuatan ucapan dan sering dikaitkan dengan fenomena kata-kata yang menjadi kenyataan.