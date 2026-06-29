Soal Kesehatan Mental, Ini 9 Tanda Pria Terluka Akibat Trauma Masa Kecil pada Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi trauma masa kecil pria menunjukkan bahwa pengalaman buruk di masa kecil meninggalkan dampak trauma masa kecil yang berbeda dari yang dialami perempuan.

Tanda pria terluka sering tersembunyi di balik sikap maskulin yang dianggap normal, padahal sesungguhnya mencerminkan kesehatan mental pria yang rapuh dan belum tersentuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (28/6), berikut sembilan tanda pria terluka yang secara psikologi mencerminkan dampak trauma masa kecil pada kesehatan mental pria yang belum pernah benar-benar terselesaikan.

1. Kesulitan meminta bantuan kepada orang lain

Norma maskulinitas toksik mendorong pria menyembunyikan emosi dan merasa takut dicap sebagai korban ketika mereka membutuhkan dukungan emosional.

Meski mengalami tingkat trauma yang setara dengan perempuan, hanya sebagian kecil pria yang benar-benar mencari bantuan dan diagnosis yang tepat.

Tekanan untuk menjadi dewasa terlalu cepat akibat trauma masa kecil semakin memperkuat sikap dingin dan kemandirian berlebihan yang mereka tunjukkan saat ini.

2. Mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri