10 Kebiasaan Tanda Trauma Emosional akibat Kesepian di Masa Kecil Menurut Psikologi

Kebiasaan tanda trauma emosional akibat kesepian di masa kecil menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi pria sulit ekspresi emosi menjelaskan bahwa kesepian emosional masa kecil meninggalkan tanda trauma emosional yang terbawa hingga kehidupan dewasa seseorang.
Kebiasaan pria tertutup yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sering kali berakar dari pola pengabaian emosional yang terbentuk sejak masa pertumbuhan mereka.
Psikologi pria sulit ekspresi emosi mengungkap bahwa tanda trauma emosional ini diperparah oleh tekanan sosial yang mengharuskan pria tampak kuat dan tidak mudah terluka.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (19/6), berikut sepuluh kebiasaan pria tertutup yang secara psikologi mencerminkan tanda trauma emosional dari kesepian emosional masa kecil yang belum terselesaikan.
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1. Melarikan diri dari kenyataan melalui berbagai aktivitas
Pria yang tidak nyaman dengan emosinya cenderung menghindari perasaan mereka dengan cara melarikan diri ke berbagai aktivitas yang menyibukkan pikiran mereka.
Pelarian ini bisa berupa bermain gim, berolahraga berlebihan, atau menghabiskan waktu dengan aktivitas apa pun yang mencegah mereka duduk dan merasakan emosi secara langsung.
Jika dilakukan secara berlebihan, escapism ini bisa membuat mereka kehilangan sentuhan dengan tanggung jawab dan hubungan-hubungan penting dalam kehidupan nyata mereka.
2. Mengisi setiap waktu dengan produktivitas berlebihan
Psikolog klinis Natalie Dattilo menjelaskan bahwa produktivitas toksik adalah tekanan internal untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan mengorbankan kesehatan mental maupun fisik.
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