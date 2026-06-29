Mengenal Alergi Lebih Dalam: Penyebab, Gejala, Tes, dan Cara Mengatasinyac

JawaPos.com - Sebagian orang memiliki pantangan terhadap makanan, minuman atau hal-hal yang dapat disentuh. Ini dikarenakan aturan spiritualisme atau agama, selera, atau ketidakmampuan secara fisik, seperti alergi.

Ketika seseorang mengalami reaksi alergi, ia dapat mengalami gatal-gatal, mata berair, bersin atau rasa nyeri ringan. Tapi, ada pula yang mengalami reaksi besar seperti pembengkakan, sesak napas, atau hilang kesadaran yang membahayakan mereka.

Dilansir dari Cleveland Clinic, alergi adalah reaksi berlebihan ketika sistem imun kita bertemu dengan hal baru. Ini bisa terjadi dari sentuhan, hirupan, atau mengkonsumsi sesuatu yang dianggap oleh tubuh kita berbahaya.

Kemudian, sistem imun kita akan bekerja untuk menyerang zat-zat baru tersebut. Dari serangan ini, akan muncul efek samping atau reaksi pada tubuh kita.

Seseorang dapat alergi terhadap satu atau dua hal umum, lalu ada mereka yang alergi terhadap banyak sekali hal unik. Karena itu, mereka harus menyesuaikan rutinitas dan gaya hidup mereka agar tidak terkena serangan alergi.

Gejala

Dilansir dari Mayoclinic, gejala-gejala yang dialami dari alergi dapat berbeda-beda tergantung dengan penyebabnya.

Mereka yang mengalami alergi terhadap polen atau sesuatu yang dihirup biasanya akan mengalami bersin-bersin, gatal di kulit, hidung, mata atau langit-langit mulut, hidung beringus, lelah, dan mata sembap.

Apabila alergi disebabkan oleh makanan yang terkonsumsi, kita akan mengalami gatal di mulut, bengkak di bibir, lidah, wajah hingga tenggorokan, ruam, sakit perut, diare, hingga sesak napas.