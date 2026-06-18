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Leni Setya Wati
Kamis, 18 Juni 2026 | 19.14 WIB

Jangan Sepelekan PCOS! Bukan Cuma Minum Obat, Ini Rahasia Alami Mengatasi PCOS demi Kesuburan Wanita

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Ilustrasi photo Pinterest @NutriFix Life

JawaPos.com - Bagi perempuan, merencanakan masa depan sering kali berfokus pada karier, pendidikan, atau pernikahan. Namun, ada satu hal krusial yang kerap luput dari perhatian: kesehatan reproduksi.

Belakangan ini, gangguan hormon menjadi hal yang semakin sering ditemui pada perempuan usia produktif. Salah satu dampak yang paling ditakuti adalah kesulitan untuk hamil.

Melalui sebuah obrolan di podcast Raditya Dika bersama dokter spesialis kandungan, dr. Indra Tarigan, terungkap sebuah fakta penting mengenai gangguan hormon bernama PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) yang sama sekali tidak boleh disepelekan.

PCOS sendiri merupakan gangguan kesuburan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon pada perempuan.

dr. Indra Tarigan menegaskan bahwa kesadaran akan kondisi ini tidak hanya wajib dimiliki oleh perempuan yang sedang merencanakan kehamilan, tetapi juga oleh para orang tua yang memiliki anak remaja perempuan.

Banyak orang tua menganggap wajar jika siklus menstruasi anak remajanya berantakan. Padahal, mendeteksi gejalanya sejak dini bisa menyelamatkan masa depan reproduksi mereka.

Menurut dr. Indra Tarigan dalam podcast tersebut, ada beberapa gejala khas PCOS yang harus diwaspadai:

• Siklus Haid Tidak Teratur: Menstruasi yang datangnya sangat jarang (bisa beberapa bulan sekali) atau justru terlalu sering dengan volume yang tidak normal.

• Hirsutisme (Tumbuh Bulu Halus): Munculnya rambut-rambut halus di area yang tidak biasa bagi perempuan, seperti di sekitar wajah (kumis tipis atau dagu), dada, atau punggung. Ini dipicu oleh tingginya hormon androgen (hormon pria) dalam tubuh.

Editor: Hanny Suwindari
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