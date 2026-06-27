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Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 06.12 WIB

Jangan Bikin Percaya Diri Hilang, Ini 4 Obat Alami untuk Atasi Jerawat di Hidung

ilustrasi jerawat di hidung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi jerawat di hidung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Jerawat yang muncul di area wajah mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi jika muncul di hidung, biasanya terasa lebih mengganggu karena cenderung nyeri dan sulit disembunyikan.

Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti produksi minyak berlebih, perubahan hormon, hingga gangguan pencernaan.

Meski tergoda untuk memencetnya, kebiasaan tersebut sebaiknya dihindari karena dapat memperparah kondisi dan meninggalkan bekas luka.

Selain menggunakan produk perawatan yang mahal, banyak orang juga memilih cara alami sebagai alternatif.

Mengutip English Jagran, terdapat lima pengobatan alami yang dipercaya efektif untuk membantu mengatasi jerawat di area hidung.

1. Tea tree oil

Minyak ini dikenal karena sifat antibakteri yang mengurangi bakteri penyebab jerawat.

Oleskan beberapa tetes minyak ke kapas dan tepuk-tepukkan dengan lembut pada area berjerawat.

Pastikan mengencerkannya dengan carrier oil, seperti minyak kelapa atau minyak almond untuk menghindari iritasi.

2. Gel aloe vera

Editor: Setyo Adi Nugroho
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