Kerap Ruam dan Gatal? 4 Obat Alami Ini untuk Meredakan Sebagai Pertolongan Pertama

JawaPos.com - Ruam dan gatal adalah salah satu masalah paling umum yang dialami jutaan orang setiap hari, di mana ini bisa terjadi saat cuaca panas atau lembap.

Nah, mengatasi ruam dan gatal tersebut dengan beberapa obat alami adalah cara sederhana untuk mendapatkan pertolongan cepat tanpa perlu menggunakan bahan kimia keras pada kulit Anda.

Ada banyak bahan yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi gatal dan ruam.

Lebih jauh, obat-obat alami ini mudah didapatkan dan terjangkau.

Dilansir English jagran, berikut 4 obat alami terbaik untuk meredakan ruam dan gatal pada kulit Anda.

1. Oatmeal

Mandi oatmeal jadi salah satu perawatan paling efektif yang bisa Anda coba.

Anda hanya perlu mengambil sekitar 2 cangkir oatmeal mentah dan mencampurnya dengan air hangat.

Oatmeal adalah pilihan terbaik karena sifat antiinflamasi dan memiliki beberapa khasiat menenangkan terbaik, yang akan meredakan gatal.