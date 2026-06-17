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Naila Putri Saragih
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.33 WIB

4 Kelompok Waktu Tidur Ideal Berdasarkan Usia Menurut Rekomendasi Medis

tidur ./(Magnific/Jcomp) - Image

tidur ./(Magnific/Jcomp)

Jawapos.com - Setiap orang membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga kestabilan fungsi tubuh dan kesehatan emosionalnya. Melansir dari Alodokter dan Halodoc, kebutuhan waktu tidur terus berkurang seiring bertambahnya usia seseorang.

Durasi tidur yang ideal sangat bervariasi dan ditentukan oleh faktor usia seseorang. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akibat urusan pekerjaan atau stres, tubuh akan kehilangan waktu optimal untuk memulihkan diri, menurunkan imunitas, hingga memicu berbagai risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan gangguan jantung.

Mengetahui rekomendasi durasi tidur yang tepat berdasarkan panduan medis adalah langkah awal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Yuk, pahami rincian jam tidur ideal berikut ini agar terhindar dari dampak buruk akibat kurang tidur.

Sebagai panduan untuk memperbaiki pola hidup sehat Anda, berikut adalah rincian waktu tidur ideal berdasarkan kelompok usia menurut rekomendasi medis.

Pada masa awal kehidupan ini, pertumbuhan sel tubuh dan perkembangan otak terjadi dengan sangat pesat. Oleh karena itu, bayi membutuhkan waktu tidur paling lama dibandingkan kelompok usia lainnya.

Bayi baru lahir usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan waktu tidur sebanyak 14 sampai 17 jam per hari, sedangkan bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan sekitar 12 sampai 15 jam per hari termasuk beberapa kali tidur siang yang mulai teratur.

Memasuki usia aktif bermain, tidur yang cukup tetap menjadi kunci utama untuk mendukung perkembangan motorik dan kemampuan kognitif anak.

Balita usia 1 hingga 2 tahun membutuhkan durasi tidur sebanyak 11 sampai 14 jam per hari, sementara anak prasekolah usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan waktu istirahat sekitar 10 sampai 13 jam per hari dengan pola tidur malam yang mulai lebih konsisten.

Bagi anak-anak dan remaja, pemenuhan waktu tidur yang ideal sangat mempengaruhi fokus belajar, daya ingat di sekolah, serta stabilitas emosi di tengah ketidakseimbangan hormon pertumbuhan.

Anak usia sekolah rentang umur 6 hingga 13 tahun memerlukan waktu tidur selama 9 sampai 11 jam per hari, sedangkan remaja usia 14 hingga 17 tahun idealnya mendapatkan tidur malam sekitar 8 sampai 10 jam per hari.

Editor: Hanny Suwindari
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