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Naila Putri Saragih
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.21 WIB

8 Cara Medis Menjaga Kesehatan Usus agar Pencernaan Lancar, Salah Satunya Cara Mengunyah

Ilustrasi menjaga kesehatan usus (Magnific) - Image

Ilustrasi menjaga kesehatan usus (Magnific)

Jawapos.com - Sistem pencernaan yang berfungsi dengan optimal memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat kesehatan tubuh dan produktivitas harian manusia secara menyeluruh. 

Ketika terjadi penumpukan sisa makanan akibat usus kotor, tubuh akan memicu berbagai keluhan tidak nyaman seperti perut mulas, kembung, mudah lelah, hingga konstipasi. 

Sebaliknya, usus yang tidak sehat bisa mengubah hari yang seharusnya produktif menjadi serangkaian perjalanan ke toilet dan rasa tidak nyaman yang mengganggu konsentrasi.

Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele ternyata punya dampak besar pada kesehatan ususnya.

Kabar baiknya, menjaga kesehatan usus tidak membutuhkan perubahan drastis hanya konsistensi pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tepat dilakukan setiap harinya.

Melansir dari Siloam Hospitals dan Alodokter, terdapat delapan langkah sederhana serta efektif yang terbukti secara medis mampu memelihara kesehatan usus:

1. Mengunyah Makanan secara Perlahan

Proses pencernaan yang mekanis pada dasarnya dimulai dari organ mulut melalui air liur dan melumatnya kunyahan gigi.

Kebiasaan mengunyah makanan secara perlahan hingga benar-benar halus terbukti efektif meringankan beban kerja lambung sekaligus menekan risiko obesitas.

2. Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh

Air putih merupakan elemen paling dasar untuk mendukung pergerakan usus dalam menyerap nutrisi dan mendorong sisa makanan.

Guna mencegah terjadinya konstipasi dan perut kembung, setiap orang dewasa sangat dianjurkan minum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter per hari.

Editor: Hanny Suwindari
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