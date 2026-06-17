Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Naila Putri Saragih
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.39 WIB

Simak, 7 Fakta Medis Mengapa Berpikir Keras Tidak Bisa Membakar Lemak Tubuh

Ilustrasi olahraga. (freepik) - Image

Ilustrasi olahraga. (freepik)

Jawapos.com - Banyak orang bertanya-tanya apakah beban pikiran dan aktivitas kognitif intensitas tinggi bisa menggantikan peran olahraga untuk membakar kalori tubuh. 

Pernah merasa kelelahan luar biasa padahal seharian cuma duduk dan mikir? Itu bukan lebay otak memang mengkonsumsi energi yang cukup besar untuk menjalankan fungsinya.

Tapi apakah kelelahan mental bisa disamakan dengan olahraga fisik? Apakah beban pikiran bisa membantu membakar lemak?

Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi mereka yang bekerja dengan beban kognitif tinggi namun minim aktivitas fisik.

 Secara ilmiah, otak memang membakar kalori saat berpikir keras tapi jumlahnya sangat jauh dari yang dibakar saat berolahraga.

Memahami perbedaan ini penting agar kamu tidak salah kaprah dan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Yuk, simak fakta medisnya agar pola hidup dan program penurunan berat badan Anda tetap berjalan efektif serta akurat.

Melansir dari Halodoc, KlikDokter, dan Hello Sehat, fakta medis menunjukkan bahwa meskipun otak adalah organ yang sangat mahal dalam hal konsumsi energi harian, mekanismenya sama sekali berbeda dengan aktivitas fisik yang mengandalkan otot-otot besar tubuh.

Walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan manusia, otak menyumbang sekitar dua puluh persen dari total konsumsi energi harian.

Dalam keadaan diam atau beristirahat total sekalipun, organ ini menghabiskan sekitar 320 hingga 500 kalori per hari untuk menjaga potensial membran sel saraf serta memfasilitasi komunikasi antar sinapsis.

Energi ini disuplai secara eksklusif dalam bentuk glukosa yang dipecah oleh sel otak menjadi adenosin trifosfat sebagai pembawa energi utama.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Dari Semua Figur Kecil Ini, Mana yang Paling Menggambarkan Diri Anda? Jangan Banyak Berpikir, Cukup Pilih Salah Satu dan - Image
Kepribadian

Dari Semua Figur Kecil Ini, Mana yang Paling Menggambarkan Diri Anda? Jangan Banyak Berpikir, Cukup Pilih Salah Satu dan

Kamis, 28 Mei 2026 | 19.48 WIB

Simak 8 Cara Berpikir Berbeda dari Para Penikmat Kopi Hitam Ketimbang Pecinta Latte - Image
Kepribadian

Simak 8 Cara Berpikir Berbeda dari Para Penikmat Kopi Hitam Ketimbang Pecinta Latte

Sabtu, 9 Mei 2026 | 10.30 WIB

Orang yang Pandai Mendengarkan Sering Kali Menerapkan 8 Cara Berpikir Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Pandai Mendengarkan Sering Kali Menerapkan 8 Cara Berpikir Ini Menurut Psikologi

Senin, 4 Mei 2026 | 19.20 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore