Simak, 7 Fakta Medis Mengapa Berpikir Keras Tidak Bisa Membakar Lemak Tubuh

Ilustrasi olahraga. (freepik)
Jawapos.com - Banyak orang bertanya-tanya apakah beban pikiran dan aktivitas kognitif intensitas tinggi bisa menggantikan peran olahraga untuk membakar kalori tubuh.
Pernah merasa kelelahan luar biasa padahal seharian cuma duduk dan mikir? Itu bukan lebay otak memang mengkonsumsi energi yang cukup besar untuk menjalankan fungsinya.
Tapi apakah kelelahan mental bisa disamakan dengan olahraga fisik? Apakah beban pikiran bisa membantu membakar lemak?
Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi mereka yang bekerja dengan beban kognitif tinggi namun minim aktivitas fisik.
Secara ilmiah, otak memang membakar kalori saat berpikir keras tapi jumlahnya sangat jauh dari yang dibakar saat berolahraga.
Memahami perbedaan ini penting agar kamu tidak salah kaprah dan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Yuk, simak fakta medisnya agar pola hidup dan program penurunan berat badan Anda tetap berjalan efektif serta akurat.
Melansir dari Halodoc, KlikDokter, dan Hello Sehat, fakta medis menunjukkan bahwa meskipun otak adalah organ yang sangat mahal dalam hal konsumsi energi harian, mekanismenya sama sekali berbeda dengan aktivitas fisik yang mengandalkan otot-otot besar tubuh.
Fakta bahwa Otak Memang Membakar Kalori Secara Konstan.
Walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan manusia, otak menyumbang sekitar dua puluh persen dari total konsumsi energi harian.
Dalam keadaan diam atau beristirahat total sekalipun, organ ini menghabiskan sekitar 320 hingga 500 kalori per hari untuk menjaga potensial membran sel saraf serta memfasilitasi komunikasi antar sinapsis.
Energi ini disuplai secara eksklusif dalam bentuk glukosa yang dipecah oleh sel otak menjadi adenosin trifosfat sebagai pembawa energi utama.
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