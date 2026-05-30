Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.48 WIB

Dialami Isyana hingga Selena Gomez, Kenali Cara Penanganan Lupus dan Pencegahannya

Ilustrasi ruam yang jadi salah satu gejala lupus. (dok. freepik)

JawaPos.com - Penyakit lupus atau Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dialami sejumlah figur publik perempuan seperti penyanyi Indonesia Isyana Sarasvati hingga artis internasional Selena Gomez. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa lupus merupakan penyakit autoimun serius yang membutuhkan diagnosis dan penanganan sejak dini untuk mencegah kerusakan organ.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, dr. Sandra Sinthya Langow, Sp.PD-KR mengatakan, lupus memang sulit dicegah sepenuhnya karena penyebab pastinya belum diketahui. Namun, risiko kemunculannya dapat ditekan melalui pengendalian faktor pencetus dan penerapan pola hidup sehat.

"Kalau untuk penyakit autoimun atau lupus ini agak sulit karena penyebab pastinya tidak diketahui. Tapi upaya pencegahan sebenarnya ditekankan pada healthy lifestyle,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Batasi Paparan Matahari hingga Stop Merokok

Menurut dr. Sandra, langkah pencegahan lupus dapat dimulai dengan mengurangi paparan faktor-faktor yang berpotensi memicu penyakit.
Beberapa di antaranya ialah membatasi paparan sinar matahari berlebihan, menghindari bahan kimia tertentu, serta mengurangi paparan polusi udara.

Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menjaga diri dari infeksi bakteri maupun virus yang diketahui dapat memicu lupus.

“Stop merokok, itu juga salah satu upayanya,” kata dr. Sandra.

Ia menambahkan, pada kasus lupus karena kekurangan vitamin D juga perlu segera dikoreksi karena menjadi salah satu faktor risiko munculnya lupus maupun penyakit autoimun lain.

Stres dan Obesitas Juga jadi Faktor Risiko

Pencegahan lupus juga berkaitan erat dengan pola hidup sehat secara menyeluruh. dr. Sandra menekankan pentingnya mengendalikan stres karena sejumlah penelitian menunjukkan kaitannya dengan penyakit autoimun. Menjaga berat badan ideal juga menjadi bagian penting karena obesitas diketahui meningkatkan risiko.

“Menjaga berat badan ideal karena obesitas juga adalah faktor risiko,” jelasnya.

Isyana dan Selena Gomez jadi Pengingat Pentingnya Deteksi Dini

Sementara itu, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Erkomay mengatakan kesadaran masyarakat terhadap lupus perlu terus ditingkatkan karena penyakit ini sering sulit dikenali dan menyerupai banyak kondisi lain.

