Indonesia Jadi Ranking 4 Negara Paling Banyak Penyintas Lupus, Kenali Gejala dan Penyebabnya

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, dr. Sandra Sinthya Langow, Sp.PD-KR.
JawaPos.com - Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah perempuan penyintas lupus terbanyak. Kondisi ini menjadi sorotan karena penyakit autoimun kronis ini kerap terlambat didiagnosis, sementara dampaknya dapat menyerang berbagai organ tubuh dan menurunkan kualitas hidup pasien.
"Hingga saat ini angka kematiannya masih cukup tinggi di berbagai laporan di Indonesia, jadi sekitar 8,1 persen itu termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain," ujar Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, dr. Sandra Sinthya Langow, Sp.PD-KR, kepada wartawan, Sabtu (30/5).
Lupus Disebut Penyakit Seribu Wajah
Dokter Sandra menjelaskan, lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh. Manifestasi penyakit ini bisa berbeda pada setiap orang, baik dari jenis gejala maupun tingkat keparahannya.
“Penyakit ini dikatakan sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, pada sebagian pasien lupus dapat menyerang kulit dan sendi, sementara pada pasien lain bisa mengenai darah, ginjal, paru-paru hingga jantung.
“Tidak ada satu organ yang bisa luput dari lupus karena dia memang menyerang semua organ,” kata dr. Sandra.
Adapun gejala lupus juga dapat muncul mulai dari rambut rontok, ruam kulit, sariawan berulang, gangguan sendi, hingga masalah pada organ dalam.
Penyebab Lupus Belum Diketahui Pasti
Hingga saat ini, dr. Sandra menegaskan penyebab pasti lupus belum diketahui. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya keterlibatan faktor genetik yang kemudian dipicu faktor lingkungan.
