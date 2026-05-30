Alberta Dionny Natanuel
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.35 WIB

Mengenal Penyakit Lupus, Kondisi Autoimun yang Sulit Didiagnosis dan Gejalanya

Foto wajah seorang penderita lupus (Healthline)

JawaPos.com - Manusia mengenal berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan beberapa di antaranya tergolong mustahil untuk disembuhkan, terutama jenis penyakit yang menyerang sistem imun mereka sendiri.

Dilansir dari Healthline, salah satu contohnya adalah lupus atau Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Penyakit ini memengaruhi cara kerja sistem kekebalan tubuh kita dan merupakan jenis lupus yang paling umum ditemukan.

Alih-alih melindungi tubuh dari ancaman luar seperti penyakit, virus, maupun bakteri, sistem imun penderita lupus justru keliru menganggap jaringan tubuh yang sehat sebagai musuh.

Jika tidak ditangani dengan baik, penderita lupus dapat mengalami gejala yang jauh lebih parah. Namun, dengan bantuan pengobatan modern saat ini, para penderita lupus dapat menjalani hidup dengan jauh lebih baik.

Penyebab

Dilansir dari Alodokter, penyebab lupus hingga saat in masih belum pasti dan masih diteliti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memicu penyakit ini. 

Faktor pertama adalah lingkungan tempat tinggal. Paparan sinar matahari yang berlebihan, asap rokok atau bahan kimia tertentu, seperti merkuri dan silika, dapat meningkatkan potensi terjadinya lupus. 

Penyakit ini juga penyakit genetik. Apabila orang tua mengalami lupus, maka besar peluangnya anak juga akan mengalaminya. 

Infeksi dari penyakit tertentu yang mewajibkan penderita mengonsumsi beberapa macam obat juga bisa memicu lupus.  

Penderita lupus kebanyakan adalah perempuan berusia 15-45 tahun. Karena itu, ada spekulasi yang mengatakan berlebihannya hormon estrogen dapat menyebabkan lupus. 

