Mengenal Penyakit Lupus, Kondisi Autoimun yang Sulit Didiagnosis dan Gejalanya

Foto wajah seorang penderita lupus (Healthline)
JawaPos.com - Manusia mengenal berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan beberapa di antaranya tergolong mustahil untuk disembuhkan, terutama jenis penyakit yang menyerang sistem imun mereka sendiri.
Dilansir dari Healthline, salah satu contohnya adalah lupus atau Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Penyakit ini memengaruhi cara kerja sistem kekebalan tubuh kita dan merupakan jenis lupus yang paling umum ditemukan.
Alih-alih melindungi tubuh dari ancaman luar seperti penyakit, virus, maupun bakteri, sistem imun penderita lupus justru keliru menganggap jaringan tubuh yang sehat sebagai musuh.
Jika tidak ditangani dengan baik, penderita lupus dapat mengalami gejala yang jauh lebih parah. Namun, dengan bantuan pengobatan modern saat ini, para penderita lupus dapat menjalani hidup dengan jauh lebih baik.
Penyebab
Dilansir dari Alodokter, penyebab lupus hingga saat in masih belum pasti dan masih diteliti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memicu penyakit ini.
Faktor pertama adalah lingkungan tempat tinggal. Paparan sinar matahari yang berlebihan, asap rokok atau bahan kimia tertentu, seperti merkuri dan silika, dapat meningkatkan potensi terjadinya lupus.
Penyakit ini juga penyakit genetik. Apabila orang tua mengalami lupus, maka besar peluangnya anak juga akan mengalaminya.
Infeksi dari penyakit tertentu yang mewajibkan penderita mengonsumsi beberapa macam obat juga bisa memicu lupus.
Penderita lupus kebanyakan adalah perempuan berusia 15-45 tahun. Karena itu, ada spekulasi yang mengatakan berlebihannya hormon estrogen dapat menyebabkan lupus.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat