Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 13 Mei 2026 | 22.00 WIB

Mengenal Vaginismus: Gejala dan Cara Mengatasi dengan Tepat

ILUSTRASI: Wanita yang mengalami vaginismus. (ANTARA/ Shutterstock/mi_viri)

JawaPos.com - Vaginismus menjadi gangguan kesehatan reproduksi perempuan yang masih sering disalahpahami masyarakat. Kondisi ini membuat pasangan suami istri tidak bisa melakukan hubungan seksual meski sama-sama ingin melakukannya.

Dokter yang menangani vaginismus secara komprehensif, dr. Robbi Asri Wicaksono, SpOG, menjelaskan bahwa vaginismus masuk dalam klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan kode N94.2.

Vaginismus itu adalah sebuah penyakit pada organ vagina berupa kekakuan otot vagina yang tidak bisa dikendalikan,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (13/5).

Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena perempuan tidak mau berhubungan intim atau sengaja menolak pasangan. Melainkan karena spasme atau kekakuan otot vagina yang menyebabkan penetrasi sulit bahkan tidak bisa terjadi.

Penis Tidak Bisa Masuk Jadi Gejala Paling Umum

Menurut dr. Robbi, sekitar 88 hingga 90 persen kasus vaginismus ditandai dengan kegagalan penetrasi saat berhubungan seksual.

“Yang terbanyak itu adalah kegagalan penetrasi. Jadi penis tidak bisa masuk ke vagina,” katanya.

Sebagian kecil pasien masih bisa mengalami penetrasi, tetapi dengan rasa sakit yang sangat hebat. Selain saat berhubungan seksual, vaginismus juga dikenali dari beberapa kondisi lain seperti kesulitan menggunakan tampon haid atau menstrual cup.

Rasa nyeri hebat juga muncul saat pemeriksaan organ reproduksi di fasilitas kesehatan.

“Nah, hal tersebut juga tidak bisa dilakukan, atau kalau pun bisa terjadi pasiennya sangat menderita kesakitan,” tutur dr. Robbi.

Disebut Penyakit Idiopatik, Penyebab Pastinya Belum Diketahui

dr. Robbi mengatakan hingga kini dunia medis belum menemukan penyebab pasti vaginismus. Karena itu, kondisi ini digolongkan sebagai penyakit idiopatik atau belum diketahui penyebab langsungnya.

