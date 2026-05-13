Mengenal Vaginismus: Gejala dan Cara Mengatasi dengan Tepat

ILUSTRASI: Wanita yang mengalami vaginismus. (ANTARA/ Shutterstock/mi_viri)
JawaPos.com - Vaginismus menjadi gangguan kesehatan reproduksi perempuan yang masih sering disalahpahami masyarakat. Kondisi ini membuat pasangan suami istri tidak bisa melakukan hubungan seksual meski sama-sama ingin melakukannya.
Dokter yang menangani vaginismus secara komprehensif, dr. Robbi Asri Wicaksono, SpOG, menjelaskan bahwa vaginismus masuk dalam klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan kode N94.2.
“Vaginismus itu adalah sebuah penyakit pada organ vagina berupa kekakuan otot vagina yang tidak bisa dikendalikan,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (13/5).
Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena perempuan tidak mau berhubungan intim atau sengaja menolak pasangan. Melainkan karena spasme atau kekakuan otot vagina yang menyebabkan penetrasi sulit bahkan tidak bisa terjadi.
Menurut dr. Robbi, sekitar 88 hingga 90 persen kasus vaginismus ditandai dengan kegagalan penetrasi saat berhubungan seksual.
“Yang terbanyak itu adalah kegagalan penetrasi. Jadi penis tidak bisa masuk ke vagina,” katanya.
Sebagian kecil pasien masih bisa mengalami penetrasi, tetapi dengan rasa sakit yang sangat hebat. Selain saat berhubungan seksual, vaginismus juga dikenali dari beberapa kondisi lain seperti kesulitan menggunakan tampon haid atau menstrual cup.
Rasa nyeri hebat juga muncul saat pemeriksaan organ reproduksi di fasilitas kesehatan.
“Nah, hal tersebut juga tidak bisa dilakukan, atau kalau pun bisa terjadi pasiennya sangat menderita kesakitan,” tutur dr. Robbi.
Baca Juga:Suami Istri Harus Hati-Hati, Vaginismus Ternyata Bisa Bikin Sulit Punya Anak, Kenali Gejalanya, Lalu Segera Temui Profesional
dr. Robbi mengatakan hingga kini dunia medis belum menemukan penyebab pasti vaginismus. Karena itu, kondisi ini digolongkan sebagai penyakit idiopatik atau belum diketahui penyebab langsungnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam