WNA Berdomisili di Indonesia Kontak Erat dengan Pasien Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius, Kemenkes Pastikan Sudah Negatif

JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan seorang warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Jakarta dan sempat kontak erat dengan pasien hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, notifikasi mengenai WNA yang melakukan kontak erat tersebut diterima pemerintah Indonesia dari otoritas kesehatan Inggris melalui mekanisme International Health Regulation (IHR).

“Pada tanggal 7 Mei 2026 pukul 21.50 WIB, International Health Regulation National Focal Point di Inggris menotifikasi ke IHR NFP Indonesia terkait satu orang kontak erat yang berdomisili di Indonesia,” kata Andi dalam konferensi pers, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, WNA laki-laki berusia 60 tahun itu merupakan kontak erat dari pasien konfirmasi hantavirus kedua di kapal pesiar MV Hondius, yakni perempuan berusia 69 tahun yang meninggal dunia.

Kontak erat tersebut diketahui karena yang bersangkutan sempat berada dalam satu penerbangan dari Saint Helena menuju Johannesburg, Afrika Selatan bersama pasien.

Kemenkes Lakukan Penyelidikan

Andi mengatakan, Kementerian Kesehatan langsung melakukan penyelidikan epidemiologi setelah menerima notifikasi dari Inggris terkait WNA tersebut.

“Respon kami dari Kementerian Kesehatan sangat cepat. Kami mendapatkan notifikasi pada tanggal 7 Mei malam dan kemudian melakukan penyelidikan epidemiologi pada pagi hari keesokan harinya,” ujarnya.

Kemenkes kemudian melakukan koordinasi dengan WHO, RSPI Sulianti Saroso, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.