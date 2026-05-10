Kapal Pesiar Bisa jadi Sarang Wabah Penyakit, Ini Alasan Kenapa Virus Mudah Menyebar di Laut

JawaPos.com - Liburan dengan kapal pesiar selama ini identik dengan kemewahan dan relaksasi. Namun di balik konsep kota terapung yang dijanjikan, kapal pesiar juga menjadi tempat ideal bagi penyebaran penyakit menular.

Mulai dari norovirus, COVID-19, influenza hingga Legionnaires’ disease, berbagai wabah berulang kali muncul di kapal karena ribuan orang hidup bersama dalam ruang tertutup selama berhari-hari.

Melansir Science Alert, para ahli kesehatan menyebut kapal pesiar sebagai laboratorium nyata untuk memahami bagaimana penyakit menyebar dengan cepat di lingkungan padat manusia.

Restoran, lift, teater, spa, lorong sempit hingga kabin digunakan bersama oleh ribuan penumpang dan kru setiap hari. Kondisi tersebut membuat virus maupun bakteri lebih mudah berpindah dari satu orang ke orang lain.

Kasus paling terkenal terjadi pada kapal Diamond Princess saat awal pandemi COVID-19 pada 2020. Sebanyak 619 penumpang dan kru dinyatakan positif virus corona.

Penelitian menemukan desain kapal dan tingginya interaksi antarpenumpang mempercepat penyebaran virus. Meski langkah karantina dan isolasi berhasil menekan lebih banyak kasus, para peneliti menyebut respons yang lebih cepat sebenarnya bisa membatasi wabah secara signifikan.

Norovirus Jadi Ancaman Utama di Kapal Pesiar

Dari berbagai penyakit yang sering muncul di kapal pesiar, norovirus menjadi yang paling identik. Virus penyebab muntah dan diare ini sangat mudah menular, terutama melalui makanan, permukaan yang terkontaminasi, dan kontak antarpenumpang.