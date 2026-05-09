Menkes Siapkan Skrining Kasus Hantavirus untuk Tekan Penyebaran, Tunggu dari WHO

JawaPos.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tengah menyiapkan sistem skrining untuk mendeteksi kasus hantavirus menyusul munculnya kasus di kapal pesiar MV Hondius. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan potensi penyebaran penyakit.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan WHO untuk mendapatkan panduan terkait langkah penanganan dan sistem skrining hantavirus.

"Yang kita lakukan, kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita Covid dulu maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/5) lalu.

Ia mengatakan Indonesia memiliki keuntungan karena infrastruktur mesin PCR saat ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

“Kita beruntung sekarang mesin PCR kita sudah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pemeriksaan hantavirus tetap membutuhkan reagen khusus sehingga pemerintah masih terus mempersiapkan kebutuhan tersebut.

“Cuma dipastikan reagennya masih khusus,” lanjutnya.

Waspadai Penyebaran

Budi menegaskan bahwa pihaknya memandang serius terhadap potensi penyebaran hantavirus.