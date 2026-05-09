Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 9 Mei 2026 | 21.23 WIB

Menkes Siapkan Skrining Kasus Hantavirus untuk Tekan Penyebaran, Tunggu dari WHO

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tengah menyiapkan sistem skrining untuk mendeteksi kasus hantavirus menyusul munculnya kasus di kapal pesiar MV Hondius. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan potensi penyebaran penyakit.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan WHO untuk mendapatkan panduan terkait langkah penanganan dan sistem skrining hantavirus.

"Yang kita lakukan, kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita Covid dulu maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/5) lalu.

Ia mengatakan Indonesia memiliki keuntungan karena infrastruktur mesin PCR saat ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

“Kita beruntung sekarang mesin PCR kita sudah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pemeriksaan hantavirus tetap membutuhkan reagen khusus sehingga pemerintah masih terus mempersiapkan kebutuhan tersebut.

“Cuma dipastikan reagennya masih khusus,” lanjutnya.

Waspadai Penyebaran

Budi menegaskan bahwa pihaknya memandang serius terhadap potensi penyebaran hantavirus.

“Virus Hanta ini kan virus yang lumayan berbahaya. Kita sudah koordinasi dengan WHO. Kita minta guidance untuk bisa lakukan screeningnya,” ucapnya.

