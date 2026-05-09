5 Mitos Tentang Sakit Punggung yang Masih Dipercaya Banyak Orang dan Membuat Kondisi Semakin Parah

Ilustrasi orang yang sakit punggung. (Freepik)
JawaPos.Com - Rasa nyeri di punggung sering dianggap sebagai masalah biasa yang akan hilang dengan sendirinya.
Banyak orang memilih menahan rasa sakit sambil tetap menjalani aktivitas tanpa memahami penyebab sebenarnya.
Dalam kondisi seperti ini, berbagai mitos tentang sakit punggung pun terus dipercaya dan diwariskan dari satu orang ke orang lain.
Masalahnya, tidak semua informasi yang terdengar umum benar-benar sesuai dengan kondisi medis.
Beberapa anggapan justru membuat seseorang mengambil langkah yang keliru sehingga rasa sakit semakin lama membaik atau bahkan bertambah parah.
Sakit punggung bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari postur tubuh, kebiasaan sehari-hari, hingga kondisi kesehatan tertentu.
Karena itu, memahami fakta yang benar menjadi hal penting agar tubuh mendapatkan penanganan yang tepat.
Dilansir dari Yourtango, inilah lima mitos tentang sakit punggung yang masih sering dipercaya banyak orang dan tanpa disadari dapat memperburuk kondisi tubuh.
1. Sakit Punggung Harus Diatasi dengan Banyak Istirahat di Tempat Tidur
Banyak orang langsung memilih berbaring seharian ketika mengalami nyeri punggung.
Mereka percaya bahwa semakin sedikit bergerak, semakin cepat rasa sakit akan hilang.
Padahal, terlalu lama beristirahat justru bisa membuat otot menjadi lebih kaku dan lemah.
Tubuh yang jarang bergerak kehilangan fleksibilitas sehingga proses pemulihan berjalan lebih lambat.
Gerakan ringan dan aktivitas yang sesuai biasanya lebih membantu menjaga otot tetap aktif.
Dalam banyak kasus, tetap bergerak secara perlahan justru lebih baik dibandingkan diam terlalu lama di tempat tidur.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau