5 Mitos Tentang Sakit Punggung yang Masih Dipercaya Banyak Orang dan Membuat Kondisi Semakin Parah

JawaPos.Com - Rasa nyeri di punggung sering dianggap sebagai masalah biasa yang akan hilang dengan sendirinya.

Banyak orang memilih menahan rasa sakit sambil tetap menjalani aktivitas tanpa memahami penyebab sebenarnya.

Dalam kondisi seperti ini, berbagai mitos tentang sakit punggung pun terus dipercaya dan diwariskan dari satu orang ke orang lain.

Masalahnya, tidak semua informasi yang terdengar umum benar-benar sesuai dengan kondisi medis.

Beberapa anggapan justru membuat seseorang mengambil langkah yang keliru sehingga rasa sakit semakin lama membaik atau bahkan bertambah parah.

Sakit punggung bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari postur tubuh, kebiasaan sehari-hari, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Karena itu, memahami fakta yang benar menjadi hal penting agar tubuh mendapatkan penanganan yang tepat.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima mitos tentang sakit punggung yang masih sering dipercaya banyak orang dan tanpa disadari dapat memperburuk kondisi tubuh.

1. Sakit Punggung Harus Diatasi dengan Banyak Istirahat di Tempat Tidur

Banyak orang langsung memilih berbaring seharian ketika mengalami nyeri punggung.

Mereka percaya bahwa semakin sedikit bergerak, semakin cepat rasa sakit akan hilang.

Padahal, terlalu lama beristirahat justru bisa membuat otot menjadi lebih kaku dan lemah.

Tubuh yang jarang bergerak kehilangan fleksibilitas sehingga proses pemulihan berjalan lebih lambat.

Gerakan ringan dan aktivitas yang sesuai biasanya lebih membantu menjaga otot tetap aktif.