5 Mitos Paling Populer tentang Nyeri Punggung yang Perlu Anda Ketahui

JawaPos.Com - Rasa nyeri di punggung sering datang tanpa banyak peringatan. Aktivitas yang terasa ringan bisa tiba-tiba menjadi tidak nyaman, bahkan mengganggu rutinitas sehari-hari.

Banyak orang menganggap nyeri punggung sebagai hal biasa, sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

Namun di balik keluhan yang umum ini, tersimpan berbagai pemahaman yang tidak selalu tepat.

Informasi yang beredar dari pengalaman orang lain, kebiasaan turun-temurun, atau sekadar asumsi sering kali membentuk cara seseorang menangani nyeri punggung.

Ketika pemahaman yang digunakan kurang tepat, penanganan yang dilakukan juga bisa menjadi tidak optimal.

Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi justru bisa memburuk karena mengikuti saran yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Memahami apa yang benar dan apa yang hanya mitos menjadi langkah penting agar nyeri punggung bisa ditangani dengan lebih baik.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima mitos paling populer tentang nyeri punggung yang sering dipercaya, beserta cara melihatnya secara lebih tepat.

1. Nyeri Punggung Selalu Berarti Masalah Serius

Banyak orang langsung merasa khawatir ketika merasakan nyeri di punggung.

Pikiran sering kali langsung mengarah pada kemungkinan masalah besar pada tulang atau saraf.

Padahal, sebagian besar nyeri punggung bersifat ringan dan berkaitan dengan otot yang tegang atau kelelahan.

Aktivitas sehari-hari seperti duduk terlalu lama, posisi tidur yang kurang tepat, atau mengangkat beban dengan cara yang salah bisa menjadi penyebabnya.

Rasa khawatir yang berlebihan justru bisa membuat tubuh semakin tegang, sehingga memperparah kondisi.