DBD pada Orang Dewasa Berisiko Tinggi Alami Komplikasi

JawaPos.com - Demam berdarah dengue (DBD) pada orang dewasa disebut memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi.

Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa selama ini dengue kerap dianggap lebih banyak menyerang anak-anak, padahal kelompok usia dewasa juga sangat rentan.

“Pada kelompok usia dewasa, khususnya yang memiliki komorbiditas seperti diabetes atau hipertensi, risiko komplikasi akibat dengue bisa lebih tinggi. Kondisi ini dapat memperberat perjalanan penyakit dan meningkatkan kebutuhan perawatan medis yang lebih intensif,” ujarnya, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, tidak sedikit pasien dewasa yang harus menjalani rawat inap akibat DBD yang berdampak pada aktivitas harian hingga produktivitas keluarga. Karena itu, langkah pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menekan risiko kondisi yang lebih serius. Termasuk salah satunya melalui vaksinasi DBD.

Kasus DBD Meningkat dan Tidak Lagi Musiman

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan dalam dua dekade terakhir, bahkan siklus puncak kasus kini terjadi lebih cepat.

Penyakit ini juga tidak lagi bersifat musiman, melainkan dapat muncul sepanjang tahun dan menyerang semua kelompok usia. Beban yang ditimbulkan pun tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga produktivitas hingga ekonomi.

Data BPJS Kesehatan mencatat lebih dari satu juta kasus rawat inap terkait DBD pada 2024 dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp3 triliun.