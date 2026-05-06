DBD pada Orang Dewasa Berisiko Tinggi Alami Komplikasi

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman di Indonesia.
JawaPos.com - Demam berdarah dengue (DBD) pada orang dewasa disebut memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi.
Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa selama ini dengue kerap dianggap lebih banyak menyerang anak-anak, padahal kelompok usia dewasa juga sangat rentan.
“Pada kelompok usia dewasa, khususnya yang memiliki komorbiditas seperti diabetes atau hipertensi, risiko komplikasi akibat dengue bisa lebih tinggi. Kondisi ini dapat memperberat perjalanan penyakit dan meningkatkan kebutuhan perawatan medis yang lebih intensif,” ujarnya, Rabu (6/5).
Baca Juga:Besok! Bobotoh Bakar Semangat Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api
Ia menambahkan, tidak sedikit pasien dewasa yang harus menjalani rawat inap akibat DBD yang berdampak pada aktivitas harian hingga produktivitas keluarga. Karena itu, langkah pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menekan risiko kondisi yang lebih serius. Termasuk salah satunya melalui vaksinasi DBD.
Kasus DBD Meningkat dan Tidak Lagi Musiman
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan dalam dua dekade terakhir, bahkan siklus puncak kasus kini terjadi lebih cepat.
Penyakit ini juga tidak lagi bersifat musiman, melainkan dapat muncul sepanjang tahun dan menyerang semua kelompok usia. Beban yang ditimbulkan pun tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga produktivitas hingga ekonomi.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Pisces Besok, Kamis 7 Mei 2026: Pisces Perlu Menyatukan Intuisi dan Realita
Data BPJS Kesehatan mencatat lebih dari satu juta kasus rawat inap terkait DBD pada 2024 dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp3 triliun.
Perubahan pola cuaca yang tidak menentu, termasuk suhu yang lebih tinggi, turut memperbesar risiko penyebaran penyakit ini. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian lingkungan hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama