Cuma Tidur 5 Jam Tapi Tetap Segar? Bisa Jadi Anda Punya Gen Langka Ini!

Ilustrasi bangun tidur (Freepik)
JawaPos.com-Pernahkah Anda merasa heran melihat seseorang yang tetap bugar dan produktif meski hanya tidur 4 atau 5 jam sehari? Di saat kebanyakan orang butuh kopi literan untuk sekadar membuka mata, kelompok orang ini justru bangun dengan semangat membara tanpa alarm. Ternyata, rahasia di balik kemampuan "super" ini bukan karena kebiasaan, melainkan mutasi genetik yang sangat langka.
Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai "gen tidur pendek". Jika Anda sering terbangun pukul 4 pagi setelah tidur tengah malam dan tetap merasa segar, bisa jadi Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung di dunia.
Ritme sirkadian ini diwariskan secara genetik, yang berarti tubuh Anda memang dirancang untuk berfungsi maksimal dengan waktu istirahat yang sangat minim.
Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk tidur kurang dari 6 jam per malam tanpa mengalami efek buruk seperti kelelahan atau kabut otak. Alih-alih merasa lemas, mereka justru merasa benar-benar segar dan siap menghadapi hari. Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri di dunia yang menuntut produktivitas tinggi.
Dilansir dari Yourtango, hanya sekitar 1 persen dari populasi dunia yang benar-benar memiliki mutasi genetik ini. Peneliti dari Universitas California, San Francisco, Ying-Hui Fu, telah mempelajari keluarga-keluarga yang memiliki mutasi pada gen seperti DEC2, ADRB1, dan NPSR1 yang memungkinkan mereka berkembang meski kurang tidur.
Berikut adalah 3 ciri langka yang hanya dimiliki oleh orang dengan gen tidur pendek:
1. Tingkat Produktivitas yang Luar Biasa
Memiliki waktu terjaga yang lebih lama tentu memberikan keuntungan besar dalam hal produktivitas. Orang dengan gen tidur pendek tidak hanya memiliki lebih banyak waktu, tetapi mereka juga cenderung memiliki kepribadian yang ambisius. Peneliti menemukan bahwa banyak dari mereka adalah karakter "Tipe A" yang sangat bersemangat.
