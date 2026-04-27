Posisi Tidur Bisa Jadi Cerminan Masalah yang Sedang Disembunyikan, Ini Penjelasannya

JawaPos.com – Posisi tidur atau cara seseorang tidur tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa mencerminkan kondisi emosional atau tekanan yang sedang dialami.

Posisi tidur sering dikaitkan dengan kondisi psikologis seseorang, termasuk perasaan cemas, kebutuhan akan rasa aman, hingga kelelahan emosional yang tidak disadari.

Posisi tidur terbentuk dari kebiasaan tubuh yang berlangsung secara tidak sadar dapat berlangsung terus menerus.

Saat tidur, tubuh cenderung memilih posisi yang dirasa paling aman dan nyaman, terutama ketika seseorang sedang mengalami stres, kelelahan, atau tekanan emosional.

Inilah yang membuat posisi tidur sering dianggap sebagai bahasa tubuh yang muncul tanpa disadari.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (27/04), menyebutkan posisi tidur dapat mengungkapkan apa yang sedang anda alami saat ini.

Berikut beberapa pola posisi tidur yang menarik untuk dipahami karena dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi emosional seseorang.

1. Posisi meringkuk (fetal position)

Posisi ini paling umum, yaitu posisi tidur menyamping dengan tubuh meringkuk seperti bayi.