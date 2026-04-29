Posisi Tidur Ungkap Kondisi Mental: Cek Apa Arti Kebiasaan Anda Semalam!

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda terbangun dengan posisi tubuh yang aneh? Ternyata, cara Anda bangun dari tempat tidur bukan sekadar soal kenyamanan fisik semata. Ada pesan tersembunyi yang sedang dikirimkan oleh alam bawah sadar Anda terkait kondisi emosional yang tengah dialami.

Peneliti tidur Samuel Dunkell berpendapat bahwa posisi tidur sangat terkait dengan aspek kepribadian kita. Saat Anda terlelap, otak tidak sepenuhnya "mati". Justru, alam bawah sadar mengambil alih dan sering kali mencerminkan beban pikiran, seperti stres pekerjaan atau masalah hubungan yang belum tuntas di siang hari.

Memahami sinyal tubuh saat bangun pagi bisa memberikan wawasan mendalam tentang apa yang sebenarnya sedang Anda rasakan. Sering kali, tubuh justru lebih jujur dibandingkan kata-kata kita sendiri. Dilansir dari YourTango, berikut adalah makna di balik posisi tidur Anda:

1. Posisi Janin: Mencari Rasa Aman

Jika Anda sering terbangun dengan tubuh meringkuk, ini adalah sinyal bahwa Anda sedang merasa sensitif. Posisi janin menjadi cara alami bagi manusia untuk mencari perlindungan saat merasa dunia luar terlalu keras atau mengintimidasi.

Meskipun di siang hari Anda mungkin terlihat tangguh dan pandai menyembunyikan emosi, malam hari adalah saat pertahanan Anda runtuh. Menarik kaki rapat ke arah dada adalah simbol bawah sadar Anda yang sedang berusaha melindungi diri dari ancaman emosional.

Posisi ini menjadi alarm bahwa Anda butuh ruang aman. Jangan abaikan rasa lelah atau kecemasan yang muncul, karena tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa Anda perlu memprioritaskan kesehatan mental saat ini.

2. Berbaring Tengkurap: Butuh Perlindungan dari Kritik