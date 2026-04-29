Sering Mimpi tentang Pekerjaan? Ini Penjelasan Ilmiah di Balik Tingkat Kecerdasan Anda

JawaPos.com - Pernahkah Anda terbangun dengan ingatan jelas sedang berkutat dengan tumpukan pekerjaan atau berdebat dengan rekan kantor? Jika iya, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kelelahan biasa.

Secara ilmiah, mimpi Anda bukan sekadar "bunga tidur", melainkan refleksi dari cara otak memproses informasi dan ambisi saat Anda terjaga.

Dunia psikologi modern, mulai dari teori klasik Sigmund Freud hingga teknologi pemantau fase tidur REM terkini, telah lama menyoroti fenomena ini. Dikutip dari Your Tango, Rabu (29/4), riset terbaru menunjukkan adanya korelasi kuat antara konten mimpi dengan tingkat intelektualitas serta latar belakang pendidikan seseorang. Ternyata, isi mimpi bisa menjadi indikator seberapa tajam otak Anda bekerja.

Hubungan Erat Tingkat Pendidikan dan Mimpi Kerja

Bagi banyak orang, mimpi tentang pekerjaan sering kali dianggap sebagai beban mental. Namun, penelitian dari kelompok pendidikan mimpi, DreamsCloud, mengungkapkan fakta sebaliknya. Orang-orang dengan latar belakang pendidikan tinggi ternyata memiliki kecenderungan lebih besar untuk memimpikan rutinitas atau situasi profesional mereka.

Fenomena ini terjadi karena otak orang sukses terus bekerja melakukan sinkronisasi antara ambisi dan realitas, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Berbeda dengan individu lain yang mungkin memiliki tema mimpi lebih acak, otak mereka yang terbiasa dengan target tinggi secara alami "membawa" tugas tersebut ke alam bawah sadar.

"Kita bermimpi tentang hal-hal yang paling kita pedulikan," jelas Dr. Angel Morgan, yang memimpin penelitian tersebut. "Jika Anda melihat tingkat pendidikan, hal-hal yang paling kita pedulikan akan tercermin dan dipengaruhi dalam mimpi kita... Itu masuk akal," sambungnya

Lucid Dream: Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah

Selain tema karier, kecerdasan seseorang juga dapat diukur dari kemampuannya melakukan lucid dream atau mimpi jernih. Ini adalah kondisi di mana seseorang sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang bermimpi. Orang dengan kemampuan ini biasanya memiliki koordinasi kognitif yang lebih baik dalam menghadapi masalah nyata.

Otak mereka yang tetap aktif menganalisis saat tidur memungkinkan terjadinya latihan mental untuk navigasi visual dan penyelesaian konflik. Semakin tajam ingatan Anda terhadap detail dalam mimpi, semakin besar pula kemampuan Anda untuk mengenali pola masalah dalam keadaan sadar.