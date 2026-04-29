Kenapa Kita Sering Lupa Mimpi? Ini Penjelasan Ilmiah di Baliknya

JawaPos.com - Pernah terbangun dengan sensasi petualangan luar biasa di alam bawah sadar, namun ingatan itu menguap dalam hitungan detik? Banyak yang mengaitkannya dengan hal spiritual, padahal jawabannya tersimpan rapi dalam sains.

Mimpi sebenarnya dialami setiap orang (dan hampir semua hewan) setiap malam. Kemampuan Anda mengingat detail mimpi atau justru melupakannya sangat bergantung pada kondisi biologis serta bagaimana cara Anda terbangun.

Rahasia Fase REM dan Perbedaan Gender

Mimpi paling emosional dan jelas biasanya terjadi selama fase Rapid Eye Movement (REM), sekitar 90 menit setelah Anda terlelap. Pada fase ini, detak jantung meningkat dan aktivitas otak menyerupai kondisi terjaga.

Namun, kemampuan mengingatnya tidak merata pada setiap orang. Berdasarkan studi tahun 2012, pria lebih cenderung melupakan mimpi mereka dibandingkan wanita. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan cara kerja otak dalam memproses memori antargender. Selain itu, seiring bertambahnya usia, fungsi kognitif yang menurun membuat kita semakin sulit menangkap pesan dari alam bawah sadar.

Mengapa Ingatan Mimpi Mudah Hilang?

Secara teknis, mimpi tersimpan sebagai memori jangka pendek. Jika Anda terbangun secara mendadak karena alarm atau gangguan suara, memori tersebut gagal berpindah ke penyimpanan jangka panjang.

Proses "penghapusan" ini terjadi karena perubahan drastis kimia otak, yakni asetilkolin dan norepinefrin, saat Anda transisi dari tidur ke sadar. Selain itu, faktor eksternal seperti cahaya lampu kamar atau kebisingan lingkungan memaksa otak langsung fokus pada realitas, sehingga memori mimpi terputus.