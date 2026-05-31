Fenomena Teror Pocong: Saat Mitos Lama Bertemu Media Sosial dan Menebar Ketakutan

JawaPos.com - Dalam beberapa pekan terakhir, teror pocong kembali menimbulkan ketakutan kolektif. Sosok yang identik dengan jasad berbalut kain putih itu berkeliaran pada malam hari di gang-gang permukiman.

Berbagai narasi yang menyertai kemunculannya menyebar luas di media sosial dalam hitungan hari. Salah satu yang bikin heboh adalah sosok pocong yang disebut-sebut meneror warga sambil membawa senjata tajam.

Penelusuran pihak kepolisian di lapangan, fenomena teror pocong di berbagai daerah, seperti Jawa Timur adalah hoax, hasil rekayasa AI, dan ulah usil anak muda membuat konten media sosial agar viral.

Namun, terlepas dari benar atau tidaknya teror pocong, sosok ini sejatinya bukan cerita baru. Ia telah lama hidup dalam mitos dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun.

Pocong, Hantu yang Hidup dalam Imajinasi Kolektif Masyarakat

Berdasarkan buku "Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota" karya Argo Wikanjati (2019), secara etimologis istilah pocong berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada sesuatu yang terbungkus atau jasad yang dililit kain putih.

Bagi sebagian masyarakat, kemunculan pocong tidak hanya dipandang sebagai makhluk gaib. Sosok ini juga sering dikaitkan dengan simbol kematian, pertanda buruk, atau pesan tertentu yang diyakini berasal dari alam lain.

Urban legend tentang pocong juga dihubungkan dengan arwah yang belum tenang alias gentayangan karena meninggal secara tragis, seperti akibat kecelakaan lalu lintas, korban pembunuhan, dan alasan tragis lainnya.

Orang-orang meyakini bahwa jika melihat pocong, itu dapat menjadi tanda buruk atau malapetaka. Masyarakat pun melakukan ritual atau upacara untuk membantu arwah pocong menemukan ketenangan.