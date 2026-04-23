Cara Aman Merawat Telinga agar Tidak Vertigo dan Tuli Mendadak, Hindari Praktek Memakai Ear Candle

Ilustrasi telinga/freepik
JawaPos.com-Masalah pendengaran bisa sangat menghambat aktivitas sehari-hari. Sebagai salah satu panca indera, seseorang pasti akan merasa kesulitan dan tidak nyaman saat telinga terganggu.
Masalah telinga bisa muncul dalam berbagai hal seperti telinga berdenging, infeksi akibat kotoran yang menumpuk, tuli mendadak, atau penurunan kemampuan mendengar.
Kerusakan telinga bahkan bisa memicu vertigo, bahkan dalam kondisi parah, bisa berisiko menyebabkan tuli permanen atau kehilangan pendengaran sepenuhnya
Menjaga kesehatan telinga tidak cukup hanya dengan rutin membersihkannya. Perlu dilakukan perawatan yang tepat.
Seperti yang dijelaskan dalam laman resmi keslan.kemkes.go.id ada beberapa cara merawat telinga agar fungsi pendengaran tetap terjaga dengan baik.
Hindari mengorek telinga dengan alat sembarangan
Kotoran telinga yang menumpuk bisa mengganggu. Namun, masih banyak orang yang membersihkan telinga dengan benda-benda asing yang tidak aman. Seperti jepit rambut, jepit kertas, bulu, cotton bud, bahkan jarum pentul. Aktivitas membersihkan telinga sebaiknya dilakukan pada profesional seperti dokter THT.
Lindungi telinga dari suara keras
Kebiasaan seperti mendengarkan musik dapat merusak telinga. Batasi waktu mendengar musik menggunakan earphone maksimal satu jam. Beri jeda waktu 5 menit sebelum mendengarkan kembali. Hindari suara-suara bising dan keras yang dapat menurunkan fungsi telinga. Anda juga bisa melindungi telinga s dengan memakai earplug saat berada di pabrik atau tempat konstruksi bangunan,
Hindari terapi dengan ear candle
Terapi ear candle sering dilakukan oleh banyak orang. Namun, ear candle justru berbahaya bagi telinga anda, sebab dapat beresiko menimbulkan cidera. Seperti terbakar, tersumbat, dan terjadi cedera.
Jaga telinga agar tetap kering
Telinga yang basah dan lembab dapat menjadi sarang bakteri dan infeksi virus. Jaga telinga agar tetap kering, dengan mengelap dengan handuk bersih setiap selesai mandi. Lindungi pula telinga saat berenang dengan penyumbat.
