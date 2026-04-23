Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 April 2026 | 03.54 WIB

Cara Aman Merawat Telinga agar Tidak Vertigo dan Tuli Mendadak, Hindari Praktek Memakai Ear Candle

Ilustrasi telinga/freepik

JawaPos.com-Masalah pendengaran bisa sangat menghambat aktivitas sehari-hari. Sebagai salah satu panca indera, seseorang pasti akan merasa kesulitan dan tidak nyaman saat telinga terganggu.

Masalah telinga bisa muncul dalam berbagai hal seperti telinga berdenging, infeksi akibat kotoran yang menumpuk, tuli mendadak, atau penurunan kemampuan mendengar.

Kerusakan telinga bahkan bisa memicu vertigo, bahkan dalam kondisi parah, bisa berisiko menyebabkan tuli permanen atau kehilangan pendengaran sepenuhnya

Menjaga kesehatan telinga tidak cukup hanya dengan rutin membersihkannya. Perlu dilakukan perawatan yang tepat.

Seperti yang dijelaskan dalam laman resmi keslan.kemkes.go.id ada beberapa cara merawat telinga agar fungsi pendengaran tetap terjaga dengan baik.

Kotoran telinga yang menumpuk bisa mengganggu. Namun, masih banyak orang yang membersihkan telinga dengan benda-benda asing yang tidak aman. Seperti jepit rambut, jepit kertas, bulu, cotton bud, bahkan jarum pentul. Aktivitas membersihkan telinga sebaiknya dilakukan pada profesional seperti dokter THT. 

Kebiasaan seperti mendengarkan musik dapat merusak telinga. Batasi waktu mendengar musik menggunakan earphone maksimal satu jam. Beri jeda waktu 5 menit sebelum mendengarkan kembali. Hindari suara-suara bising dan keras yang dapat menurunkan fungsi telinga. Anda juga bisa melindungi telinga s dengan memakai earplug saat berada di pabrik atau tempat konstruksi bangunan, 

Terapi ear candle sering dilakukan oleh banyak orang. Namun, ear candle justru berbahaya bagi telinga anda, sebab dapat beresiko menimbulkan cidera. Seperti terbakar, tersumbat, dan terjadi cedera. 

Telinga yang basah dan lembab dapat menjadi sarang bakteri dan infeksi virus. Jaga telinga agar tetap kering, dengan mengelap dengan handuk bersih setiap selesai mandi. Lindungi pula telinga saat berenang dengan penyumbat.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore