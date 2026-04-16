Telinga Pengang Kemasukan Air? Lakukan Cara Ini agar Pendengaran Kembali Normal

JawaPos.com - Telinga merupakan organ vital yang berfungsi sebagai indra pendengaran, untuk menangkap dan mengubah bunyi.

Saat telinga bermasalah, seperti kemasukan air karena aktivitas berenang, mandi, atau keramas, kemampuan mendengar anda akan menurun dan terganggu.

Tidak jarang kondisi ini akan membuat telinga terasa sakit, pengang, dan berdengung, terutama saat air yang masuk cukup banyak dan sulit keluar.

Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas anda. Sayangnya, tidak sedikit orang yang memasukkan benda asing untuk mengeluarkan air, seperti jmemakai ari, jarum pentul, bahkan jepit ke dalam telinga.

Padahal cara ini berisiko menyebabkan telinga mengalami iritasi dan infeksi, oleh karena itu berikut adalah langkah yang tepat untuk mengeluarkan air di dalam telinga, supaya pendengaran anda bisa menjadi normal berdasarkan informasi dari laman labkesda-dikes.lombokbaratkab. go.id dan /keslan.kemkes.go.id.

Miringkan kepala

Saat telinga anda kemasukan air, cara pertama yang bisa anda lakukan adalah memiringkan kepala. Miringkan kepala dan telinga yang kemasukan air ke arah bahu. Ulangi langkah tersebut sampai terasa ada aliran air keluar dari telinga..

Buat ruang hampa

Air yang terperangkap di dalam telinga bisa dikeluarkan dengan cara membuat ruang hampa. Miringkan kepala anda ke sisi telinga yang kemasukan air, kemudian tempelkan telapak tangan untuk menutup rapat telinga tersebut.

Tekan perlahan lalu lepaskan berulang, yang bisa membantu menarik air keluar dari telinga.

Kompres hangat

Panduan ketiga, anda bisa membantu mengeluarkan air dengan mengompres telinga dengan kain hangat. Tempelkan kain hangat pada telinga yang kemasukan air selama 30 detik.