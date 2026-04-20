Ini Kesalahan Rutin saat Menyikat Gigi yang Jarang Disadari, Cek Faktanya

JawaPos.com - Banyak orang merasa sudah rutin menjaga kebersihan gigi dengan menyikatnya dua kali sehari.

Namun, tanpa disadari, kebiasaan yang dianggap benar itu justru sering dilakukan dengan cara yang keliru.

Kesalahan kecil dalam teknik menyikat gigi bisa berdampak besar, mulai dari penumpukan plak hingga masalah gusi.

Ironisnya, masih banyak orang yang belum memahami cara menyikat gigi yang baik dan benar.

Mulai dari durasi yang terlalu singkat, tekanan sikat yang terlalu keras, hingga arah gerakan yang tidak tepat menjadi kekeliruan umum yang kerap terjadi.

Padahal, teknik yang salah justru dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan iritasi pada gusi.

drg. Hakeke Madeva, Dentist dari Smart Dental, mengakui hal ini. Dia menegaskan, bahwa memang masalah ini sudah menjadi masalah umum di tengah-tengah masyarakat.

“Kebanyakan orang yang tidak tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa. Bukan cuma untuk menyikat gigi aja, tapi floss juga perlu setiap malam. Bukan untuk di gigi aja, tapi permukaan lidah juga perlu harus disikat,” kata drg. Hakeke di Jakarta Selatan, dikutip Senin (20/4).

Dia pun menyarankan, setelah minum kopi ataupun merokok jangan langsung menggosok gigi, melainkan cukup berkumur dengan air putih.

