Tazkia Royyan Hikmatiar
19 April 2026, 00.12 WIB

Indonesia jadi Negara Pertama Terbanyak yang Berobat ke Singapura

Chief Executive Officer (CEO) Mount Elizabeth Hospital (MEH) Yong Yih Ming dalam paparannya di Singapura, Sabtu (18/4). (Tazkia Royyan/JawaPos.com) - Image

Chief Executive Officer (CEO) Mount Elizabeth Hospital (MEH) Yong Yih Ming dalam paparannya di Singapura, Sabtu (18/4). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia menjadi negara pertama terbanyak yang berobat ke Singapura setelah Filipina dan Vietnam. Hal itu membuat rumah sakit di Singapura, salah satunya Mount Elizabeth Hospital (MEH) membuat sejumlah layanan internasional untuk memudahkan WNI untuk mengakses layanan.

Chief Executive Officer (CEO) Mount Elizabeth Hospital (MEH) Yong Yih Ming mengatakan, secara keseluruhan sebanyak 30 persen pasien di MEH berasal dari negara asing. "Dari 30 persen pasien asing tersebut, 50 persen di antaranya masih orang Indonesia. Dan sisanya, dua pasar terbesar berikutnya masih Filipina serta Vietnam," ujarnya kepada wartawan dalam sesi media tour di Singapura, Sabtu (18/4).

Dengan banyaknya pangsa asing itu, Yong mengatakan bahwa layanan terhadap warga negara asing, terutama dari Indonesia termasuk dalam proyek Renaissance, yaitu proyek renovasi besar-besaran yang menggabiskan anggaran hingga S$ 350 juta.

Salah satu layanan yang diberikan adalah komponen layanan pasien internasional (International Patient Service - IPS). Dengan layanan ini, masalah visa hingga bahasa dapat dibantu pihak MEH.

"Bahkan jika Anda memiliki masalah bahasa, kami memiliki kolega IPS kami untuk membantu penerjemahan. Anda butuh bantuan visa, kami membantu Anda dengan visa. Anda bahkan butuh penukaran mata uang, kami membantu Anda dengan hal-hal seperti itu, yang juga merupakan sesuatu yang kami berikan untuk mendukung pasien asing agar mereka bisa sampai ke kami dan kembali ke negara asal mereka lagi," tutur Yong.

Di sisi layanan, ia menegaskan bahwa di MEH dengan jaringan IHH Healthcare mempunyai sebanyak 1.870 dokter spesialis yang terakreditasi. Yong memastikan pihaknya bisa menangani penyakit apapun.

"Jadi ketika Anda datang kepada kami, Anda pasti akan ditangani oleh spesialis senior yang mampu mengobati Anda. Dan jika mereka membutuhkan tim multi-spesialisasi, ada juga tim spesialis yang baik dari grup kami untuk dapat menangani kondisi apa pun," pungkasnya.

