Indonesia jadi Negara Pertama Terbanyak yang Berobat ke Singapura

JawaPos.com - Indonesia menjadi negara pertama terbanyak yang berobat ke Singapura setelah Filipina dan Vietnam. Hal itu membuat rumah sakit di Singapura, salah satunya Mount Elizabeth Hospital (MEH) membuat sejumlah layanan internasional untuk memudahkan WNI untuk mengakses layanan.

Chief Executive Officer (CEO) Mount Elizabeth Hospital (MEH) Yong Yih Ming mengatakan, secara keseluruhan sebanyak 30 persen pasien di MEH berasal dari negara asing. "Dari 30 persen pasien asing tersebut, 50 persen di antaranya masih orang Indonesia. Dan sisanya, dua pasar terbesar berikutnya masih Filipina serta Vietnam," ujarnya kepada wartawan dalam sesi media tour di Singapura, Sabtu (18/4).

Dengan banyaknya pangsa asing itu, Yong mengatakan bahwa layanan terhadap warga negara asing, terutama dari Indonesia termasuk dalam proyek Renaissance, yaitu proyek renovasi besar-besaran yang menggabiskan anggaran hingga S$ 350 juta.

Salah satu layanan yang diberikan adalah komponen layanan pasien internasional (International Patient Service - IPS). Dengan layanan ini, masalah visa hingga bahasa dapat dibantu pihak MEH.

"Bahkan jika Anda memiliki masalah bahasa, kami memiliki kolega IPS kami untuk membantu penerjemahan. Anda butuh bantuan visa, kami membantu Anda dengan visa. Anda bahkan butuh penukaran mata uang, kami membantu Anda dengan hal-hal seperti itu, yang juga merupakan sesuatu yang kami berikan untuk mendukung pasien asing agar mereka bisa sampai ke kami dan kembali ke negara asal mereka lagi," tutur Yong.

Di sisi layanan, ia menegaskan bahwa di MEH dengan jaringan IHH Healthcare mempunyai sebanyak 1.870 dokter spesialis yang terakreditasi. Yong memastikan pihaknya bisa menangani penyakit apapun.