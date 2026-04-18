MEH Singapura Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Layanan untuk Warga Asing usai Renovasi SGD 350 Juta

JawaPos.com – Mount Elizabeth Hospital (MEH) Singapura memastikan tidak ada kenaikan harga layanan bagi pasien asing usai renovasi besar senilai SGD 350 juta melalui Project Renaissance. Bahkan, rumah sakit yang berada di kawasan Orchard Road, Singapura itu justru memberikan diskon sebagai bagian dari perayaan rampungnya revitalisasi.

"Tidak ada kenaikan harga setelah renovasi," tegas Chief Executive Officer (CEO) Mount Elizabeth Hospital (MEH) Yong Yih Ming dalam sesi tour media di Singapura, Sabtu (18/4).

Menurut Yong, kebijakan tersebut diambil karena pihaknya memahami adanya perbedaan kurs yang cukup signifikan antara dolar Singapura dengan mata uang negara lain, termasuk Indonesia.

"Kami tahu dolar Singapura sedang kuat terhadap mata uang negara Anda masing-masing. Jadi, penting bagi kami untuk tetap relevan bagi warga negara Anda masing-masing," ucapnya.

Ia menambahkan, pihak rumah sakit juga akan mempertimbangkan faktor inflasi dalam menentukan biaya berbagai prosedur medis bagi pasien asing, sehingga tidak memberatkan.

"Jadi, kami juga melakukan berbagai inisiatif taktis yang berbeda. Bukan karena renovasi, melainkan karena apa yang terjadi dengan dunia saat ini yang kita semua tidak bisa kendalikan. Tapi kami ingin terus melayani pasien kami, dan kami akan mencoba membantu mereka datang," ungkap Yong.

"Jawaban cepat untuk Anda adalah tidak ada kenaikan harga sejak renovasi. Jika ada, kami malah memberikan diskon setelah renovasi," imbuhnya.