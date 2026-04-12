Sempat Takut Dibolongin, Komika Rigen Akhirnya Operasi Batu Ginjal Setelah 4 Tahun

Rigen Rakelna./Instagram @rigensih
JawaPos.com – Komika Rigen Rakelna akhirnya menjalani operasi batu ginjal setelah menundanya selama 4 tahun terakhir. Diungkapkan Rigen, dirinya sempat takut untuk melakukan operasi karena prosedurnya yang dianggapnya kurang nyaman.
Rigen mengungkapkan, ia takut terhadap prosedur operasi yang bersifat invasive. Terlebih, ungkap Rigen, dulu diterangkan kalau dokter harus membuat sayatan atau lubang pada kulit untuk mengakses ginjal.
“Saya sudah punya batu ginjal sejak 4 tahun yang lalu, tapi takut dioperasi karena harus dibolongin dari belakang (punggung),” ujar Rigen baru-baru ini.
Tapi, diakuinya, dirinya terus mencari informasi tentang prosedur operasi batu ginjal yang aman dan minim invasive. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tindakan operasi minimal invasive dengan teknologi Zamenix di RS Mandaya Royal Puri.
“Sempat ada rasa khawatir, ada ketakutan, tapi ngobrol sama Prof. Ponco Birowo, Pionir Urologi Robotik di Indonesia, kata dia (prosedurnya) dibius sehabis itu tidur, benar-benar nggak merasakan apa pun,” ungkap komika berusia 34 tahun tersebut.
Dikatakan Rigen, operasi yang dilakukannya mengunakan robot dengan lengan fleksibel, yang memungkinkan tindakan penghancuran dan pengangkatan batu ginjal tanpa sayatan. Bahkan, hasil tindakan pun dirasakan langsung oleh Rigen.
Hanya satu hari pasca operasi, ia sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa keluhan berarti.
“Sudah bisa ngobrol, sudah bisa aktivitas, sudah bisa duduk di luar. Fisik alhamdulillah nggak begitu ada rasa sakit yang gimana-gimana,” lanjutnya.
