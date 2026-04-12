Nurul Adriyana Salbiah
13 April 2026, 01.23 WIB

Sempat Takut Dibolongin, Komika Rigen Akhirnya Operasi Batu Ginjal Setelah 4 Tahun

Rigen Rakelna./Instagram @rigensih

JawaPos.com – Komika Rigen Rakelna akhirnya menjalani operasi batu ginjal setelah menundanya selama 4 tahun terakhir. Diungkapkan Rigen, dirinya sempat takut untuk melakukan operasi karena prosedurnya yang dianggapnya kurang nyaman.

Rigen mengungkapkan, ia takut terhadap prosedur operasi yang bersifat invasive. Terlebih, ungkap Rigen, dulu diterangkan kalau dokter harus membuat sayatan atau lubang pada kulit untuk mengakses ginjal. 

“Saya sudah punya batu ginjal sejak 4 tahun yang lalu, tapi takut dioperasi karena harus dibolongin dari belakang (punggung),” ujar Rigen baru-baru ini.

Tapi, diakuinya, dirinya terus mencari informasi tentang prosedur operasi batu ginjal yang aman dan minim invasive. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tindakan operasi minimal invasive dengan teknologi Zamenix di RS Mandaya Royal Puri.

“Sempat ada rasa khawatir, ada ketakutan, tapi ngobrol sama Prof. Ponco Birowo, Pionir Urologi Robotik di Indonesia, kata dia (prosedurnya) dibius sehabis itu tidur, benar-benar nggak merasakan apa pun,” ungkap komika berusia 34 tahun tersebut. 

Tindakan operasi minimal invasive dengan teknologi Zamenix. (ist)

 

Dikatakan Rigen, operasi yang dilakukannya mengunakan robot dengan lengan fleksibel, yang memungkinkan tindakan penghancuran dan pengangkatan batu ginjal tanpa sayatan. Bahkan, hasil tindakan pun dirasakan langsung oleh Rigen. 

Hanya satu hari pasca operasi, ia sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa keluhan berarti. 

“Sudah bisa ngobrol, sudah bisa aktivitas, sudah bisa duduk di luar. Fisik alhamdulillah nggak begitu ada rasa sakit yang gimana-gimana,” lanjutnya.

Artikel Terkait
CJH Terancam Batal Berangkat karena Pernah Operasi Batu Ginjal, Dalam Catatan Kesehatan Disebut Gagal Ginjal Stadium 5 - Image
Surabaya Raya

CJH Terancam Batal Berangkat karena Pernah Operasi Batu Ginjal, Dalam Catatan Kesehatan Disebut Gagal Ginjal Stadium 5

16 Desember 2025, 21.33 WIB

Marshel Widianto Batasi Pekerjaan Usai 2 Bulan di Rumah Sakit - Image
Entertainment

Marshel Widianto Batasi Pekerjaan Usai 2 Bulan di Rumah Sakit

02 April 2026, 05.40 WIB

Mega Salsabila Sindir Oknum Kepolisian, Kombes Pol Manang Soebeti Tantang Podcast - Image
Infotainment

Mega Salsabila Sindir Oknum Kepolisian, Kombes Pol Manang Soebeti Tantang Podcast

24 Februari 2026, 08.03 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

