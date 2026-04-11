Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
12 April 2026, 05.16 WIB

Bayer Targetkan Pertumbuhan Besar di 2030, Andalkan Inovasi Obat Kanker dan AI

Ilustrasi logo Bayer - Image

Ilustrasi logo Bayer

JawaPos.com - Raksasa farmasi global, Bayer AG, memasang target ambisius hingga 2030 dengan mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan pengembangan obat presisi.

Lewat strategi terbaru yang dipaparkan di Bayer Pharma Media Day 2026, perusahaan optimistis kembali mencetak pertumbuhan signifikan dan mendorong margin bisnis hingga 30 persen.

Stefan Oelrich, Anggota Dewan Manajemen Bayer AG sekaligus Presiden Divisi Farmasi, menegaskan bahwa hasil strategi transformasi ini sudah mulai terlihat nyata.

"Dengan fokus yang tak terjoyahkan pada prioritas strategis dan ketelitian ilmiah, kami mulai melihat hasil dari strategi transformasi yang kami jalankan untuk mendorong pertumbuhan," kata Stefan dikutip Sabtu (11/4).

Inovasi Obat Kanker dan Terapi Genetik

Salah satu pilar utama Bayer adalah pengembangan obat presisi, khususnya di bidang onkologi (kanker). Bayer tengah mengembangkan terapi oral yang mampu menyerang pemicu penyakit yang sebelumnya dianggap sulit diobati (undruggable).

Selain itu, melalui platform AskBio, Bayer fokus pada terapi sel dan gen. Pendekatan pengobatan regeneratif ini diharapkan mampu menggantikan sel yang rusak secara permanen, memberikan harapan baru bagi pasien penyakit langka maupun penyakit umum.

Christine Roth, Executive Vice President Bayer, menekankan pentingnya kualitas inovasi bagi pasien.

"Keputusan-keputusan berani yang kami ambil dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh tim yang mumpuni, dan telah terbukti mempercepat inovasi dan menghadirkan dampak nyata bagi pasien maupun bagi Bayer," ujar Christine.

Revolusi AI: Percepat Penemuan Obat hingga 40 Persen

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore