Bayer Targetkan Pertumbuhan Besar di 2030, Andalkan Inovasi Obat Kanker dan AI

Ilustrasi logo Bayer
JawaPos.com - Raksasa farmasi global, Bayer AG, memasang target ambisius hingga 2030 dengan mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan pengembangan obat presisi.
Lewat strategi terbaru yang dipaparkan di Bayer Pharma Media Day 2026, perusahaan optimistis kembali mencetak pertumbuhan signifikan dan mendorong margin bisnis hingga 30 persen.
Stefan Oelrich, Anggota Dewan Manajemen Bayer AG sekaligus Presiden Divisi Farmasi, menegaskan bahwa hasil strategi transformasi ini sudah mulai terlihat nyata.
"Dengan fokus yang tak terjoyahkan pada prioritas strategis dan ketelitian ilmiah, kami mulai melihat hasil dari strategi transformasi yang kami jalankan untuk mendorong pertumbuhan," kata Stefan dikutip Sabtu (11/4).
Inovasi Obat Kanker dan Terapi Genetik
Salah satu pilar utama Bayer adalah pengembangan obat presisi, khususnya di bidang onkologi (kanker). Bayer tengah mengembangkan terapi oral yang mampu menyerang pemicu penyakit yang sebelumnya dianggap sulit diobati (undruggable).
Selain itu, melalui platform AskBio, Bayer fokus pada terapi sel dan gen. Pendekatan pengobatan regeneratif ini diharapkan mampu menggantikan sel yang rusak secara permanen, memberikan harapan baru bagi pasien penyakit langka maupun penyakit umum.
Christine Roth, Executive Vice President Bayer, menekankan pentingnya kualitas inovasi bagi pasien.
"Keputusan-keputusan berani yang kami ambil dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh tim yang mumpuni, dan telah terbukti mempercepat inovasi dan menghadirkan dampak nyata bagi pasien maupun bagi Bayer," ujar Christine.
Revolusi AI: Percepat Penemuan Obat hingga 40 Persen
