Introvert atau Ekstrovert? Ungkap Kepribadian Aslimu dari Gambar Ini

JawaPos.com - Lebih senang bersosialisasi adalah ciri ekstrovert, sebaliknya kegemaran untuk menyendiri sebagai tanda dari kepribadian introvert.

Kecenderungan mana yang Anda miliki diantara keduanya? Apakah lebih senang bersosialisasi atau menyendiri, ketahui melalui apa yang terlihat pertama kali dari gambar ini.

Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Kamis (5/11), berikut ini arti di balik gambar kuda, wanita, atau koboi yang pertama kali Anda lihat.



1. Kuda

Anda energik lagi mandiri.

Mungkin karena Anda ekstrovert atau setidaknya sangat menikmati bersosialisasi.

Anda juga gemar berada di luar ruangan, serta cenderung berpikir, berbicara, atau berjalan dengan cepat.

Pikiran Anda senantiasa aktif dan perkataan Anda bisa saja menyejukkan atau melukai orang lain.

Anda tidak ragu mengungkapkan isi pikiran sehingga dinilai sebagai sosok yang jujur dan apa adanya.

Anda memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, jadi merasa senang untuk membantu atau membela orang-orang yang lebih lemah atau kurang beruntung.

Di sisi lain, Anda juga memiliki daya tarik alami atau setidaknya memancarkan energi yang mampu menarik banyak perhatian.

Anda juga memiliki kemampuan alami menarik keberuntungan dan kelimpahan dengan cukup mudah.

Banyak dari Anda visioner yang mendambakan kesuksesan dan kekuasaan.

Kualitas kepemimpinan Anda begitu kuat, tak jarang Anda menempati posisi sebagai pemimpin.

Anda sangat menghargai kebebasan dan tidak suka diatur atau diperintah.