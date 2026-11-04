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Penulis: Endah Primasari Utami
Rabu, 4 November 2026 | 16.41 WIB

Apa yang Pertama Kali Kamu Lihat? Ungkap Apakah Kamu Introvert atau Ekstrovert

Gambar yang mampu ungkap sebenarnya Anda introvert atau ekstrovert. (timesofindia.indiatimes) - Image

Gambar yang mampu ungkap sebenarnya Anda introvert atau ekstrovert. (timesofindia.indiatimes)

JawaPos.com - Banyak orang yang mungkin salah mengira dirinya ekstrovert padahal sejatinya introvert, demikian sebaliknya.

Tapi, mulai sekarang Anda tidak perlu bingung lagi, karena melalui apa yang Anda lihat pertama kali pada gambar ini, Anda akan dipandu untuk mengetahui kepribadian sejati Anda, apakah itu introvert atau ekstrovert.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Rabu (4/11), berikut ini arti di balik gambar pertama yang Anda lihat yang menandakan kepribadian Anda sesungguhnya.

1. Lubang Kunci

Tidak disangka, melihat lubang kunci pertama kali menandakan Anda sesungguhnya seorang ekstrovert.

Anda memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia.

Anda juga senang bertemu dengan orang-orang baru dan jarang ragu menjelajahi pengalaman yang belum dikenal.

Mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman terasa menyenangkan bagi Anda.

Itu sebabnya, Anda mungkin gemar bepergian, menemukan tempat-tempat baru, serta memanfaatkan berbagai peluang yang datang.

Sifat Anda yang energik disertai jiwa petualang membuat Anda selalu menantikan pengalaman-pengalaman baru.

2. Sosok yang Menangis

Melihat sosok yang sedang menangis pertama kali bertanda Anda berkepribadian introvert.

Mungkin ini diluar perkiraan atau yang Anda bayangkan selama ini, tapi sejatinya Anda seorang yang tertutup, penuh pertimbangan, serta lebih memilih untuk menyimpan perasaan pribadi untuk diri sendiri.

Anda sering kali merasa sulit mengungkapkan emosi tertentu apalagi mendiskusikan suatu masalah secara terbuka.

Alih-alih membagikan kekhawatiran kepada orang lain, Anda cenderung memilih untuk memprosesnya secara pribadi.***

Editor: Novia Tri Astuti
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