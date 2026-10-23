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Endah Primasari Utami
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.33 WIB

Wajah Anjing, Kucing, atau Tikus yang Pertama Kali Anda Lihat? Bantu Anda Memahami Diri Lebih Baik

Wajah anjing, kucing, atau tikus yang bantu Anda memahami diri lebih baik. Sumber: Instagram  thespiritualflame.
Wajah anjing, kucing, atau tikus yang bantu Anda memahami diri lebih baik. Sumber: Instagram  thespiritualflame.

JawaPos.com - Banyak orang yang kehilangan arah saat memahami dirinya sendiri.

Namun, dengan melihat gambar ini dan mengungkapkan apa yang pertama kali Anda lihat dapat menavigasi Anda untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Jumat (23/10), ini arti di balik gambar wajah anjing, kucing, atau tikus yang pertama kali Anda lihat.

1. Wajah Anjing Hitam Besar

Anda pribadi yang mandiri, berani, dan penuh semangat.

Saat menemukan sesuatu yang disukai, Anda cenderung mencurahkan seluruh diri Anda ke dalamnya.

Anda logis, praktis, dan ambisius, tapi bisa juga kompetitif dan tidak sabaran.

Saat pekerjaan menuntut banyak hal, gaya bicara Anda berubah menjadi tajam.

Anda bisa merasa gelisah atau cemas ketika segala sesuatunya berjalan lambat atau tidak terjadi secepat yang Anda inginkan.

Pikiran Anda aktif, dan Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan emosi serta jati diri pada tingkat yang lebih tinggi.

Kata-kata dan pekerjaan memberi dampak kuat atau memberdayakan.

2. Anjing atau Kucing Putih

Anda mencintai kedamaian dan harmoni serta pribadi yang emosional lagi sensitif.

Anda mungkin tampak tenang dan sabar, tapi bisa juga berubah suasana hatinya atau 'moody' dan keras kepala.

Anda penuh kasih, suportif, dan sangat mementingkan keluarga.

Anda cenderung mendahulukan orang lain daripada diri sendiri.

Anda adalah sosok yang reflektif dan sedikit pemimpi.

Anda seorang romantis sejati yang menganggap hubungan dengan serius dan sangat menghargai komitmen.

Anda cenderung memberi lebih banyak daripada menerima.

Anda ramah, jujur, dan senang berada di tengah banyak orang.

3. Tikus

Anda adalah pribadi yang berorientasi pada karier dan pekerja keras.

Anda sering memikirkan masa depan, karier, serta finansial.

Anda cenderung terlalu banyak berpikir atau overthinking dan bisa menjadi seorang yang 'workaholic'.

Terkadang, Anda begitu larut dalam pekerjaan hingga lupa untuk menikmati hidup dan meluangkan waktu untuk bersantai.

Beberapa dari Anda memikul tanggung jawab besar dan memiliki wibawa di tempat kerja.

Anda memiliki lingkaran sosial yang luas dan orang-orang secara alami menaruh hormat kepada Anda.

Koneksi yang luas tersebut sering kali membawa keberuntungan dan membuka pintu menuju peluang-peluang baru.

Beberapa dari Anda memiliki kecantikan yang tidak konvensional atau pesona unik yang membantu Anda untuk tampil menonjol dan meraih kesuksesan.***
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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