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Penulis: Endah Primasari Utami
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Di Antara Bunga-Bunga Ini, Gambar Apa yang Pertama Kali Terlihat? Ini Artinya Kepribadian Anda

Gambar pertama yang Anda lihat di antara bunga-bunga ungkap tanda kepribadian. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Mungkin sekilas banyak orang yang hanya melihat gambar bunga.

Tapi, bila diperhatikan lagi, tampak wajah wanita, kucing, hati, mata, dan bulan.

Di antara gambar-gambar yang tersembunyi di balik bunga-bunga, apa yang pertama kali terlihat oleh Anda?

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Jumat (30/10), berikut ini arti di balik gambar pertama yang Anda lihat di antara bunga-bunga.

 
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1. Wajah Wanita

Tandanya, Anda berfokus pada diri sendiri, setidaknya untuk saat ini, seperti bagaimana perasaan, penampilan, atau menjadi sosok seperti apa Anda nantinya.

Ini hal yang wajar, mungkin karena Anda sedang dalam fase untuk mengenal kembali diri sendiri.

Namun, fokus ini bisa berubah menjadi tekanan terhadap diri sendiri, misalnya Anda merasa cemas tentang bagaimana orang lain memandang Anda atau merasa kurang nyaman saat dilihat orang lain.

2. Kucing

Tandanya, Anda pribadi yang mandiri, intuitif, dan senang melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri.

Anda tidak selalu membutuhkan kehadiran orang lain dan beruntungnya, orang-orang sekitar menghargai itu.

Tapi, perlu Anda ingat, perilaku ini bisa membawa Anda pada kecenderungan menjaga jarak secara emosional.

Anda membatasi kedekatan dengan orang lain demi menjaga diri yang membuat Anda terlihat lebih dingin daripada perasaan Anda sebenarnya.

3. Hati

Tandanya, Anda mengedepankan kasih sayang dan pribadi yang hangat, penuh perhatian, serta sangat romantis.

Kasih sayang adalah hal yang paling Anda inginkan dan cari pertama kali, tapi juga menjadi hal yang paling Anda takuti.

Mungkin karena Anda pernah terluka dan sedikit tertutup untuk melindungi diri.
 
4. Mata

Tandanya, Anda sosok yang waspada.

Anda memerhatikan segalanya dan piawai membaca situasi.
 
Kewaspadaan membuat Anda bisa melindungi diri sendiri maupun orang lain.

Tapi, sifat ini membawa kecenderungan untuk menghakimi dan merasa terganggu.

Kewaspadaan juga bisa berubah menjadi sikap kritis sehingga energi orang lain terasa seolah-olah menginvasi ruang pribadi Anda.

5. Bulan

Tandanya, Anda sosok yang intuitif.

Anda terhubung dengan intuisi, siklus hidup, dan dunia batin sehingga sering kali Anda menjadi orang pertama yang mengetahui sesuatu.

Tapi, di sisi lain Anda juga meragukan apa yang Anda ketahui.

Sementara kebingungan dan overthinking dapat menutup intuisi Anda.
 
Hingga pada akhirnya, Anda justru mencari jawaban di luar diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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