5 Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Ekstrovert di Tempat Kerja, Kenali Kendala dan Tipsnya

JawaPos.com-Menjadi ekstrovert terkadang tidak selalu semudah yang terlihat.

Meskipun ada banyak keuntungan, seperti kemampuan membangun relasi dan menjalin hubungan pertemanan, menjadi ekstrovert juga memiliki tantangan. Hal ini dikutip dari laman thefinancialdiet pada (5/11).

Namun, di sisi lain terdapat sejumlah kendala yang ternyata berpengaruh terutama soal urusan pekerjaan.

Beberapa tanggung jawab pekerjaan terkadang terasa kurang sesuai dengan karakter mereka, sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan bekerja dan kondisi mental.

Terlebih,saat seorang ekstrovert tidak mengetahui cara mengenali dan menyikapinya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan sampai reputasi mereka dalam lingkungan profesional.

Berikut kesalahan umum yang kerap dilakukan seorang extrovert dalam dunia kerja. Kenali hal-hal yang mungkin menghambat anda dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan.

Tidak menyelesaikan pekerjaan

Menjadi ekstrovert bukan berarti anda mudah terdistraksi. Hanya saja, seorang ekstrovert yang mendapatkan kebahagiaan dari interaksi sosial, cenderung lebih mudah untuk meninggalkan ruang kerja demi menghabiskan waktu dengan orang lain.

Meskipun seorang ekstrovert mampu bekerja mengerjakan proyek yang kolaboratif dengan baik, namun mereka terkadang kesulitan menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi.

Akibatnya, tugas laporan atau menyiapkan presentasi bisa tertunda.

Terlalu aktif di media sosial