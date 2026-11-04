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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 4 November 2026 | 22.03 WIB

Kelebihan Menjadi Ekstrovert yang Kerap Bikin Iri, Salah Satunya Berpeluang Besar Menjadi Pemimpin!

Ilustrasi kerjasama/Pexels - Image

Ilustrasi kerjasama/Pexels

JawaPos.com-Kehadiran sosok ekstrovert kerap memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya, bahkan terkadang tanpa anda sadari. 

Mereka mampu menghidupkan suasana sekaligus mengarahkan dinamika interaksi dalam kelompok.

Seorang ekstrovert cenderung mampu membangun relasi dengan siapa saja, mendapatkan teman baru dalam waktu singkat, mampu bergabung dalam topik percakapan, sampai memiliki kepercayaan diri tinggi saat berkenalan dengan orang baru.

Berdasarkan informasi dari laman .scienceofpeople yang dikutip pada (4/11) seorang ekstrovert kerap menunjukkan ciri-ciri mudah bergaul, menyukai pekerjaan yang dilakukan secara kelompok, beradu gagasan melalui brainstorming, sampai berkolaborasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikirannya. 

Dengan memahami berbagai kelebihan yang dimiliki sebagai seorang ekstrovert, anda dapat memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan, baik dalam kehidupan sosial maupun karir. 

Berikut kelebihan seorang ekstrovert yang kerap membuat orang lain merasa iri dan dapat mempermudah berbagai aspek di kehidupan anda.

Ekstrovert cenderung mampu menghubungkan perasaan menyenangkan dengan lingkungan yang sedang mereka tempati. Hal ini terjadi karena keunggulan mereka dalam kehidupan sosial.

Seorang ekstrovert mampu beradaptasi dengan cepat saat harus bergabung dalam percakapan. Mereka mampu menemukan berbagai hal menarik yang dapat membangun hubungan baik dengan siapa saja. Sehingga, ekstrovert selalu bisa menularkan rasa antusias untuk memberikan kesan menyenangkan saat berada dalam interaksi sosial yang luas. 

Sebagian besar pemimpin adalah seorang ekstrovert. Mereka pada umumnya merasa nyaman saat berada dalam kelompok, berbicara di hadapan banyak orang, sampai membangun relasi dengan siapa saja.

Ekstrovert memiliki kemampuan alami untuk memunculkan sisi terbaik dari orang-orang disekitarnya melalui percakapan, energi positif, dan rasa percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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