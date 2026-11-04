Ini Alasan Ekstrovert Lebih Memilih Komunikasi Tatap Muka, Salah Satunya Merasa Lebih Berenergi

JawaPos.com-Di tengah zaman yang semakin modern dan kemajuan alat komunikasi, seorang ekstrovert justru lebih sering mengagendakan pertemuan tatap muka secara langsung untuk bertukar pikiran.

Mereka secara sadar tetap mencari pengalaman komunikasi yang terasa lebih nyata melalui percakapan langsung.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink. yang dikutip pada (4/11) seorang ekstrovert yang menyukai percakapan tatap muka biasanya tidak sekadar ingin bertukar informasi. Mereka juga ingin berbagi suasana, tertawa bersama, dan merasakan kedekatan melalui interaksi langsung.

Di tengah dunia yang memudahkan komunikasi tanpa benar-benar bertemu, sosok ekstrovert memiliki karakteristik tersendiri yang mungkin belum banyak dipahami orang lain.

Berikut alasan mengapa seorang ekstrovert lebih memilih percakapan tatap muka secara langsung dibandingkan melalui pesan teks.

Menikmati interaksi hidup

Bagi sosok ekstrovert yang menyukai percakapan tatap muka, mereka memahami bahwa komunikasi melalui layar seringkali menghilangkan banyak nuansa dalam bahasa.

Hilangnya intonasi, ekspresi wajah, dan ketepatan waktu dalam merespons dapat menimbulkan kelelahan dan kecemasan dalam berkomunikasi.

Seorang ekstrovert sering membaca ulang pesan yang sudah dikirim untuk memastikan bagaimana orang lain akan memahaminya.

Pandai basa-basi

Saat bertemu langsung, ekstrovert selalu menyukai keheningan yang aman dan nyaman, tertawa bersama, sampai ekspresi natural yang membuat percakapan terasa nyata dan lebih hidup.