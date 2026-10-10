6 Alasan Mengapa Seseorang Berpikir Bahwa Tidak Ada yang Menyukai Dirinya Menurut Psikologi

seseorang yang berpikir tidak ada yang menyukai dirinya / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa bahwa dirinya tidak disukai oleh siapa pun? Ia mungkin berada di tengah banyak orang, memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja, tetapi tetap merasa sendirian dan tidak benar-benar diterima.

Pikiran seperti “Sepertinya tidak ada yang benar-benar menyukaiku,” “Aku selalu membuat orang tidak nyaman,” atau “Kalau aku menghilang, mungkin tidak ada yang akan peduli” dapat terasa sangat nyata. Masalahnya, perasaan yang kuat tidak selalu merupakan gambaran yang akurat mengenai kenyataan.



Dalam psikologi, keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang menyukai diri seseorang dapat berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri, menafsirkan perilaku orang lain, serta mengingat pengalaman sosial di masa lalu. Pikiran tersebut juga dapat muncul ketika seseorang terlalu kritis terhadap dirinya atau sedang mengalami tekanan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang sampai berpikir bahwa tidak ada yang menyukai dirinya.



1. Memiliki Harga Diri yang Rendah



Salah satu alasan yang paling umum adalah rendahnya harga diri atau self-esteem.



Harga diri berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai nilai dan keberhargaan dirinya. Orang dengan harga diri yang rendah cenderung memiliki pandangan negatif mengenai dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup menyenangkan, atau tidak cukup layak untuk disukai.



Ketika seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa dirinya “tidak cukup baik”, ia dapat membawa keyakinan tersebut ke dalam hubungan sosial.



Misalnya, ketika seorang teman tidak membalas pesan selama beberapa jam, seseorang dengan harga diri yang sehat mungkin berpikir:



“Mungkin dia sedang sibuk.”



Namun, seseorang yang memiliki pandangan negatif terhadap dirinya bisa langsung berpikir:



“Dia pasti sengaja mengabaikanku karena sebenarnya dia tidak suka denganku.”



Perbedaannya bukan selalu pada perilaku orang lain, melainkan pada bagaimana perilaku tersebut ditafsirkan.



Harga diri yang rendah juga dapat membuat seseorang sulit menerima pujian. Ketika orang lain mengatakan bahwa dirinya baik, pintar, menarik, atau menyenangkan, ia mungkin menganggap pujian tersebut tidak tulus.



Sebaliknya, kritik kecil dapat terasa jauh lebih meyakinkan.



Akibatnya terbentuk sebuah pola: hal positif dianggap tidak penting, sementara hal negatif dianggap sebagai bukti bahwa dirinya memang tidak disukai.



Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar menyukai dirinya.



Mengapa ini bisa terjadi?



Seseorang dapat membangun harga diri dari berbagai pengalaman hidup, seperti pola asuh, hubungan dengan orang tua, pengalaman di sekolah, pertemanan, hubungan romantis, pengalaman ditolak, maupun cara lingkungan memberikan kritik dan penghargaan.



Jika seseorang berulang kali menerima pesan bahwa dirinya kurang baik atau tidak memenuhi harapan, ia dapat mulai mempercayai pesan tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya.



Padahal, nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh apakah setiap orang menyukainya atau tidak.



Tidak disukai oleh seseorang juga tidak otomatis berarti seseorang tersebut tidak berharga.



2. Terlalu Banyak Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Alasan kedua adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.



Manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita menggunakan lingkungan sosial untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana diri kita terlihat, apakah kita diterima, dan apakah kita memiliki posisi yang baik dalam kelompok.



Masalah muncul ketika perbandingan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tidak seimbang.



Seseorang mungkin melihat temannya memiliki banyak teman, sering diajak pergi, mendapatkan banyak perhatian, atau terlihat percaya diri. Kemudian ia membandingkannya dengan kehidupannya sendiri.



Ia mulai berpikir:



“Kenapa semua orang menyukai dia, tetapi tidak ada yang menyukaiku?”



Padahal, ia hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang tersebut.



Di media sosial, masalah ini bahkan bisa menjadi lebih kuat. Orang biasanya menampilkan momen terbaik dalam hidupnya: foto bersama teman, perjalanan, pencapaian, perayaan, dan berbagai pengalaman menyenangkan.



Yang tidak terlihat adalah saat mereka merasa kesepian, ditolak, bertengkar dengan teman, merasa tidak percaya diri, atau mempertanyakan apakah dirinya disukai orang lain.



Akibatnya, seseorang bisa membandingkan realitas kehidupannya sendiri dengan versi terbaik kehidupan orang lain.



Perbandingan seperti ini dapat membuat seseorang merasa tertinggal secara sosial.



Perbandingan sosial yang tidak sehat



Misalnya, seseorang melihat unggahan temannya yang sedang makan malam bersama sepuluh orang.



Ia mungkin berpikir:



“Dia punya banyak teman. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa.”



Padahal, ia tidak mengetahui kualitas hubungan orang tersebut dengan sepuluh orang itu. Bisa saja beberapa hubungan tersebut hanya hubungan biasa, sementara orang yang merasa kesepian sebenarnya memiliki dua atau tiga teman yang sangat peduli kepadanya.



Jumlah teman juga tidak selalu mencerminkan kualitas hubungan.



Seseorang dengan hanya satu atau dua hubungan dekat belum tentu lebih kesepian daripada seseorang yang memiliki ratusan kontak.



Karena itu, ketika seseorang terus membandingkan kehidupan sosialnya dengan orang lain, ia dapat menciptakan kesimpulan yang sebenarnya belum tentu benar: “Tidak ada yang menyukaiku.”



3. Mengalami Penolakan atau Luka Sosial di Masa Lalu



Pengalaman sosial di masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang melihat hubungan pada masa sekarang.



Pernah ditolak, dipermalukan, dikucilkan, dirundung, ditinggalkan, atau dikhianati dapat membuat seseorang menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan mengalami hal yang sama.



Misalnya, seseorang pernah memiliki kelompok pertemanan yang tiba-tiba menjauhinya. Setelah pengalaman tersebut, ia mungkin menjadi lebih sensitif ketika melihat perubahan kecil dalam perilaku orang lain.



Teman tidak mengajaknya pergi sekali saja.



Ia langsung berpikir:



“Mereka mulai tidak menyukaiku.”



Seseorang membalas pesan dengan singkat.



Ia berpikir:



“Dia pasti kesal kepadaku.”



Seseorang terlihat lebih dekat dengan orang lain.



Ia berpikir:



“Aku sudah tidak penting lagi.”



Pengalaman masa lalu dapat membuat otak lebih cepat mencari tanda-tanda penolakan.



Dalam psikologi, pengalaman emosional yang kuat dapat memengaruhi ekspektasi seseorang terhadap situasi berikutnya. Jika seseorang pernah terluka dalam hubungan sosial, ia mungkin mengembangkan ekspektasi bahwa hubungan berikutnya juga akan berakhir dengan penolakan.



Luka lama dapat memengaruhi hubungan baru



Bayangkan seseorang pernah dikhianati oleh sahabatnya.



Ketika memiliki teman baru, ia mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya percaya. Ia terus mencari tanda-tanda bahwa temannya akan meninggalkan dirinya.



Ironisnya, rasa takut ditolak tersebut kadang justru memengaruhi perilakunya.



Ia mungkin menjadi terlalu membutuhkan kepastian, terlalu sering meminta validasi, mudah curiga, atau menarik diri ketika merasa tidak aman.



Kemudian, perilaku tersebut dapat membuat hubungan menjadi lebih sulit.



Ini bukan berarti orang tersebut “bersalah” karena mengalami luka sosial. Sebaliknya, ini menunjukkan bagaimana pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi pada masa sekarang.



Karena itu, pikiran “tidak ada yang menyukaiku” terkadang bukan hanya berbicara tentang kondisi saat ini, tetapi juga tentang luka yang belum sepenuhnya pulih dari masa lalu.



4. Terjebak dalam Pola Berpikir Negatif



Alasan berikutnya adalah adanya cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang dapat membuat seseorang menafsirkan kenyataan secara tidak seimbang.



Salah satu contohnya adalah overgeneralization atau generalisasi berlebihan.



Seseorang mengalami satu pengalaman buruk dengan teman, lalu menarik kesimpulan yang sangat luas.



Contohnya:



“Temanku tidak mengajakku hari ini.”



Kemudian berubah menjadi:



“Tidak ada seorang pun yang ingin bersamaku.”



Contoh lain adalah mind reading, yaitu merasa yakin mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa bukti yang cukup.



Misalnya:



“Dia tersenyum kepadaku, tetapi sebenarnya dia hanya berpura-pura.”



Atau:



“Mereka tertawa setelah aku berbicara. Mereka pasti sedang menertawakanku.”



Masalahnya, seseorang tidak benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang lain.



Ada juga pola yang disebut selective attention, ketika seseorang lebih memperhatikan bukti yang sesuai dengan keyakinan negatifnya.



Misalnya, dalam satu hari seseorang menerima:



tiga pujian,



satu ajakan makan,



dua pesan dari teman,



tetapi juga satu kritik.



Jika memiliki pola pikir negatif, ia mungkin mengingat kritik tersebut sepanjang hari dan melupakan semua pengalaman positif lainnya.



Akhirnya ia berkata:



“Hari ini tidak ada yang menghargai aku.”



Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks.



Pikiran bukan selalu fakta



Ini merupakan prinsip penting dalam memahami kondisi psikologis.



“Aku merasa tidak disukai” tidak sama dengan “aku memang tidak disukai.”



Perasaan tersebut nyata dan valid sebagai pengalaman emosional. Namun, kesimpulan yang muncul dari perasaan itu tetap perlu diperiksa.



Ketika seseorang merasa tidak disukai, ia dapat mencoba bertanya:



Apa bukti bahwa tidak ada yang menyukaiku?



Apakah ada bukti yang bertentangan dengan pikiran tersebut?



Apakah aku sedang menggeneralisasi satu kejadian?



Apakah aku sedang mencoba membaca pikiran orang lain?



Apakah ada kemungkinan penjelasan lain?



Pertanyaan seperti ini dapat membantu seseorang memisahkan antara perasaan, interpretasi, dan fakta.



5. Terlalu Takut Ditolak hingga Justru Menarik Diri



Ada paradoks dalam hubungan sosial: seseorang yang sangat takut tidak disukai dapat melakukan berbagai hal untuk menghindari penolakan, tetapi perilaku tersebut justru membuatnya semakin terisolasi.



Misalnya, seseorang ingin memiliki teman tetapi takut dianggap aneh.



Akibatnya, ia jarang memulai percakapan.



Ketika diundang, ia merasa tidak nyaman dan memilih menolak.



Ketika berada di dalam kelompok, ia lebih banyak diam karena takut mengatakan sesuatu yang salah.



Setelah beberapa waktu, ia melihat bahwa orang lain memang semakin jarang mengajaknya.



Kemudian muncul kesimpulan:



“Benar kan? Tidak ada yang menyukaiku.”



Padahal, ada kemungkinan orang lain bukan tidak menyukainya. Mereka hanya mengira bahwa ia tidak tertarik berteman atau membutuhkan ruang sendiri.



Ini menunjukkan bagaimana ketakutan dapat menciptakan self-fulfilling prophecy atau ramalan yang menjadi kenyataan melalui perilaku sendiri.



Seseorang takut ditolak → ia menarik diri → kesempatan berinteraksi berkurang → hubungan tidak berkembang → ia merasa semakin tidak disukai.



Siklus tersebut dapat terus berulang.



Mengapa seseorang bisa melakukan ini?



Karena bagi sebagian orang, ditolak terasa sangat menyakitkan.



Maka, menghindari hubungan dapat terasa seperti cara yang lebih aman.



Jika tidak mendekati orang lain, ia merasa tidak akan mengalami penolakan.



Namun, strategi perlindungan tersebut memiliki konsekuensi: seseorang mungkin juga kehilangan kesempatan untuk mengalami penerimaan, kedekatan, dan hubungan yang sehat.



Dengan kata lain, menghindari penolakan juga dapat berarti menghindari kesempatan untuk disukai.



6. Sedang Mengalami Kesepian, Stres, atau Kondisi Emosional yang Berat



Kondisi emosional seseorang juga dapat memengaruhi cara ia melihat hubungan sosial.



Ketika sedang stres, kelelahan, kesepian, atau mengalami periode emosional yang berat, seseorang dapat menjadi lebih negatif dalam menilai dirinya dan lingkungannya.



Hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu dipikirkan dapat terasa jauh lebih besar.



Misalnya, seorang teman membatalkan rencana bertemu.



Dalam kondisi biasa, seseorang mungkin berpikir:



“Tidak apa-apa, mungkin dia sedang ada urusan.”



Namun ketika sedang merasa sangat kesepian, pikiran tersebut dapat berubah menjadi:



“Tidak ada yang benar-benar ingin bertemu denganku.”



Begitu pula ketika seseorang sedang mengalami suasana hati yang sangat rendah. Ia mungkin lebih mudah mengingat pengalaman negatif dan lebih sulit merasakan atau mempercayai pengalaman positif.



Karena itu, terkadang pernyataan “tidak ada yang menyukaiku” bukan semata-mata kesimpulan mengenai kehidupan sosial, tetapi merupakan refleksi dari kondisi emosional yang sedang dialami.



Kesepian dan tidak disukai adalah dua hal berbeda



Ini adalah perbedaan yang penting.



Seseorang bisa merasa kesepian meskipun memiliki banyak teman.



Sebaliknya, seseorang bisa memiliki sedikit teman tetapi merasa sangat dicintai dan diterima.



Kesepian terutama berkaitan dengan perasaan tidak memiliki hubungan yang cukup bermakna, bukan sekadar jumlah orang di sekitar kita.



Karena itu, ketika seseorang berkata, “Tidak ada yang menyukaiku,” mungkin yang sebenarnya ingin ia ungkapkan adalah:



“Aku tidak merasa dekat dengan siapa pun.”



Atau:



“Aku merasa tidak dipahami.”



Atau bahkan:



“Aku ingin merasa berarti bagi seseorang.”



Memahami kebutuhan emosional di balik kalimat tersebut sering kali lebih membantu daripada sekadar mengatakan, “Jangan berpikir begitu.”



Apakah Benar Tidak Ada yang Menyukai Kita?



Secara realistis, hampir mustahil bagi seseorang untuk disukai oleh semua orang.



Setiap manusia memiliki kepribadian, nilai, selera, pengalaman, dan preferensi yang berbeda. Akan selalu ada orang yang cocok dengan kita dan ada pula yang tidak.



Namun, tidak disukai oleh sebagian orang tidak sama dengan tidak disukai oleh siapa pun.



Pikiran absolut seperti “tidak ada yang menyukaiku” perlu diperiksa lebih hati-hati.



Cobalah melihat hubungan yang sudah ada.



Siapa yang pernah menanyakan kabarmu?



Siapa yang pernah membantu ketika kamu kesulitan?



Siapa yang mengingat hal kecil tentangmu?



Siapa yang pernah mengajakmu berbicara?



Siapa yang tetap hadir ketika kamu sedang tidak dalam kondisi terbaik?



Kadang-kadang bentuk kepedulian tidak datang dalam bentuk yang dramatis.



Seseorang mungkin tidak mengatakan “aku menyukaimu” secara langsung, tetapi ia menunjukkan kepedulian melalui tindakan kecil.



Bagaimana Mengubah Pola Pikir “Tidak Ada yang Menyukaiku”?



Mengubah pola pikir seperti ini biasanya tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada diri sendiri, “Aku harus lebih percaya diri.”



Perubahannya dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil.



1. Bedakan perasaan dari fakta



Alih-alih mengatakan:



“Tidak ada yang menyukaiku.”



Cobalah mengatakan:



“Aku sedang merasa tidak disukai.”



Kalimat kedua lebih akurat karena mengakui perasaan tanpa langsung menjadikannya fakta.



2. Cari bukti yang berlawanan



Jika pikiran mengatakan bahwa tidak ada yang peduli, coba cari bukti objektif.



Mungkin ada seseorang yang pernah menghubungi kita lebih dulu, membantu kita, atau menunjukkan perhatian.



Hal tersebut bukan berarti semua orang menyukai kita. Namun, itu cukup untuk menunjukkan bahwa pikiran “tidak ada seorang pun” mungkin terlalu absolut.



3. Kurangi membaca pikiran orang lain



Jika seseorang terlihat diam, jangan langsung menyimpulkan bahwa ia tidak menyukai kita.



Ada banyak kemungkinan lain.



Ia bisa saja lelah, sedang memikirkan sesuatu, memiliki masalah pribadi, atau memang sedang tidak ingin berbicara.



4. Berani membangun hubungan secara perlahan



Tidak perlu langsung memiliki banyak teman.



Satu hubungan yang aman dan bermakna bisa jauh lebih berharga daripada banyak hubungan yang dangkal.



Mulailah dari percakapan sederhana, menunjukkan ketertarikan kepada orang lain, atau menerima ajakan ketika memang merasa nyaman.



5. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita



Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi salah satu bentuk kesehatan psikologis adalah menerima bahwa kita tidak perlu disukai semua orang.



Tujuannya bukan menjadi seseorang yang disukai semua orang.



Tujuannya adalah menjadi diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, dan menemukan orang-orang yang menghargai kita apa adanya.