Bukan Cuma Pesta! Ini 7 Sisi Lain Ekstrovert yang Jarang Diketahui

JawaPos.com - Dunia maya kerap kali melabeli para pemilik kepribadian ekstrovert sebagai sosok yang suka berbuat gaduh, kecanduan keramaian, dangkal secara emosional, hingga selalu mendominasi setiap acara sosial.

Padahal, gambaran klise yang bertebaran di berbagai meme dan blog internet tersebut jauh dari kenyataan hidup yang sesungguhnya.

Meskipun mendapatkan pasokan energi mental melalui interaksi bersama orang lain, para ekstrovert tetaplah manusia biasa yang memiliki batasan emosi, rasa canggung, serta kebutuhan akan ketenangan.

Menyamaratakan seluruh perilaku mereka ke dalam satu stereotip sempit terbukti merupakan sebuah kesalahan besar dalam memahami dinamika psikologi manusia.

Seperti dikutip dari YourTango, berbagai mitos keliru yang telanjur melekat di internet perlu diluruskan agar kita bisa melihat sosok ekstrovert secara lebih objektif dan adil.

Berikut adalah tujuh hal mendasar mengenai kepribadian ekstrovert yang sering kali disalahpahami oleh banyak orang.

1. Tidak Selamanya Ingin Berada di Pesta, Kadang Ingin di Sofa Saja

Meskipun sering dijuluki sebagai "jiwa dari sebuah pesta", para ekstrovert tidak memiliki energi tak terbatas untuk terus-menerus meramaikan suasana. Ada kalanya mereka merasa lelah dan memilih menghabiskan malam Jumat dengan mengenakan pakaian santai di atas sofa rumah.

Menikmati waktu bersantai sambil menyantap es krim dan menonton serial televisi bersama teman terdekat adalah aktivitas yang sama diserunya bagi mereka.