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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 05.08 WIB

Seni Menjadi Ekstrovert, 7 Kebiasaan Sederhana yang Membantu Mereka Menikmati Kehidupan Sosial

Ilustrasi kebiasaan sederhana ekstrovert (magnific/benzoix) - Image

Ilustrasi kebiasaan sederhana ekstrovert (magnific/benzoix)

JawaPos.com - Memahami kebiasaan sehari-hari yang membuat orang ekstrovert menikmati kehidupan sosial, menjaga energi, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Menjadi seorang ekstrovert sering kali identik dengan pribadi yang ceria, mudah bergaul, dan selalu punya bahan pembicaraan.

Mereka seolah mampu menghidupkan suasana di mana pun berada. Bahkan, sebagian orang ekstrovert terbiasa berbicara sendiri ketika tidak ada teman untuk diajak mengobrol.

Terkadang, hal itu hanya berupa ocehan ringan atau mengulang kata-kata yang sedang menarik perhatian mereka.

Namun, anggapan bahwa ekstrovert selalu ingin berbicara dengan orang lain tidak sepenuhnya benar.

Ada kalanya mereka menikmati kebersamaan tanpa harus terlibat dalam percakapan. Inilah salah satu paradoks menarik dari kepribadian ekstrovert.

Di balik keramahan dan kemampuan bersosialisasi yang terlihat alami, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang membantu mereka mempertahankan energi dan menikmati interaksi sosial.

Memahami kebiasaan tersebut dapat memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana seorang ekstrovert menjalani kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari YourTango, berikut tujuh kebiasaan sederhana yang umumnya dimiliki orang dengan kepribadian ekstrovert.

1. Menikmati Kehadiran Orang Lain Tanpa Harus Terus Berbicara

Editor: Hanny Suwindari
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