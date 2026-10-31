Suka Belanja Sendirian? Ini 7 Sifat Tak Terduga Orang yang Suka Me Time

Sejumlah pengunjung berbelanja produk organik dalam acara CL Organic Green & Healthy Expo 2026 di Ciputra Mall Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sejumlah pengguna jalan melintas di jembatan yang patah di atas saluran Mookervart, Jalan Pulo Nangka, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
JawaPos.com - Menjalankan berbagai urusan harian seperti membeli bahan makanan atau mengurus kendaraan kerap kali mendatangkan rasa lelah dan frustrasi bagi sebagian orang.
Sementara banyak orang memilih mengajak kerabat sebagai teman pendamping untuk melepas penat, sebagian lainnya justru diam-diam lebih menikmati momen menjalankan tugas tersebut seorang diri tanpa gangguan.
Kebiasaan menyendiri saat berbelanja atau merampungkan urusan luar rumah ternyata bukan sekadar pilihan praktis semata.
Di balik kesukaan melakukan tugas seorang diri, tersimpan berbagai karakteristik kepribadian mendalam yang mencerminkan cara seseorang memproses energi mental mereka.
Seperti dikutip dari YourTango, menikmati waktu belanja seorang diri menjadi salah satu bentuk penyegaran mental yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan batin di tengah kesibukan harian.
Berikut adalah tujuh sifat tak terduga yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang gemar berbelanja dan menjalankan tugas seorang diri.
1. Membenci Basa-Basi yang Dianggap Membuang Waktu
Bagi orang-orang yang sudah terbiasa berbagi ruang hidup dengan pasangan atau keluarga, obrolan sepele di luar rumah sering kali terasa melelahkan. Obrolan ringan seputar cuaca atau komentar dangkal tidak memberikan stimulus intelektual yang mereka cari.
Sebagai pemikir mendalam yang menyukai percakapan berkualitas, mereka menganggap basa-basi di tempat belanja sebagai hal yang tidak penting. Waktu menjalankan tugas bagi mereka adalah momen berharga untuk menghindari obrolan kosong yang menjemukan.
2. Memanfaatkan Waktu Hening untuk Melamun dan Berimajinasi
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