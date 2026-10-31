4 Taktik Introvert Agar Menonjol di Tempat Kerja, Tak Perlu Sok Ekstrovert!

Kepribadian introvert menjadi nilai tambah dalam dunia kerja.(Pexels.com)
JawaPos.com - Menjaga keseimbangan antara meraih prestasi karier dan tetap menjadi diri sendiri sering kali menjadi tantangan berat bagi pekerja berkepribadian introvert.
Harus berbicara di depan banyak orang saat rapat kerja kerap dianggap sebagai situasi yang memicu kecemasan tinggi, sehingga membuat potensi mereka berisiko luput dari perhatian atasan maupun rekan kerja.
Untuk mengatasi dilema tersebut, dua psikolog kerja, Tina dan Eleni, membagikan empat kiat praktis melalui video unggahan mereka di platform TikTok.
Panduan ini dirancang khusus agar pekerja introvert dapat meningkatkan visibilitas dan tampil menonjol di lingkungan profesional tanpa perlu memaksakan diri menjadi pribadi yang ekstrovert.
Seperti dikutip dari YourTango, keberadaan strategi komunikasi terstruktur terbukti efektif membantu kaum introvert menyampaikan kontribusi bernilai tinggi secara percaya diri di dunia kerja.
Berikut adalah empat cara yang dapat diterapkan oleh karyawan introvert agar lebih terlihat di tempat kerja.
1. Sampaikan Satu Pernyataan Berharga di Awal Rapat
Memastikan diri diperhatikan dalam forum rapat tidak berarti Anda harus menjadi orang yang paling bersuara lantang di dalam ruangan. Kuncinya terletak pada keberanian untuk membagikan setidaknya satu wawasan atau gagasan yang berharga kepada tim.
Psikolog kerja Tina dan Eleni menyarankan agar pekerja introvert menyampaikan kontribusi gagasan tersebut di awal sesi rapat untuk mengikis rasa gugup dan cemas.
Langkah proaktif ini tidak hanya meredam ketegangan batin, tetapi juga memicu diskusi lanjutan yang produktif di antara rekan sejawat.
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