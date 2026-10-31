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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.44 WIB

6 Tanda Anda Seorang Ambivert, Sering Dikira Ekstrovert Sekaligus Introvert

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian ambivert. (Pexels/Moose Photos) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian ambivert. (Pexels/Moose Photos)

JawaPos.com - Banyak orang mengalami kesulitan untuk melabeli diri mereka secara mutlak sebagai sosok introvert maupun ekstrovert dalam kehidupan sosial harian.

Seseorang kerap merasa bisa menikmati keramaian namun di saat yang sama butuh ruang menyendiri. Jika terjadi seperti ini, maka kondisi psikologisnya menandakan bahwa orang tersebut adalah seorang ambivert.

Seorang ambivert berada di titik tengah spektrum kepribadian, di mana tingkat energi dan perilaku mereka sangat dinamis menyesuaikan suasana hati, lingkaran pertemanan, serta situasi di sekitarnya. 

Karakteristik yang fleksibel ini membuat mereka memiliki keseimbangan emosional yang baik, meski terkadang memunculkan dilema tersendiri.

Seperti dikutip dari YourTango pada Sabtu (31/10), menjadi seorang ambivert memberikan keuntungan berupa fleksibilitas sosial yang tinggi, walau mereka juga perlu mewaspadai kecenderungan sulit menolak permintaan orang lain.

Berikut adalah enam perilaku halus yang menunjukkan bahwa Anda merupakan seorang ambivert sejati.

1. Menyukai Suasana Ramai tapi Enggan Menjadi Pusat Perhatian

Seorang ambivert tetap bisa menikmati kemeriahan pesta atau acara sosial, namun mereka cenderung merasa minder atau canggung jika mendadak dijadikan pusat perhatian utama. Sifat ini menjadi salah satu penanda paling khas dari kepribadian yang memadukan sisi introvert dan ekstrovert sekaligus.

Editor dan penulis Andrea Zimmerman, yang mengategorikan dirinya sebagai seorang introvert ekstrovert, mengungkapkan bahwa interaksi sosial intensif justru bisa menguras energinya secara bertahap.

Editor: Kuswandi
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