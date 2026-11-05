Ternyata Bukan Sekadar Selera, Ini 10 Kepribadian Orang yang Suka Makanan Berkuah

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai pilihan makanan favorit yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai hidangan kering dan renyah, sementara sebagian lainnya justru merasa lebih puas ketika menyantap makanan hangat dengan kuah melimpah, seperti bakso, soto, rawon, sup, hingga ramen. Menariknya, kebiasaan memilih jenis makanan tertentu kerap dikaitkan dengan preferensi kenyamanan, pengalaman pribadi, dan kebiasaan emosional seseorang. Makanan berkuah, misalnya, sering menghadirkan sensasi hangat yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan nyaman. Dilansir dari Geediting, berdasarkan sejumlah sudut pandang psikologi dan perilaku makan, orang yang menyukai hidangan berkuah sering dikaitkan dengan beberapa kecenderungan kepribadian yang menarik. Mulai dari sifat penyayang hingga kecenderungan menghargai kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Meski selera makanan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, ada 10 karakter yang kerap diasosiasikan dengan mereka yang gemar menyantap makanan berkuah. Berikut penjelasannya. Orang yang menyukai makanan berkuah sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai sisi emosional cukup kuat. Mereka cenderung memperhatikan perasaan orang lain dan mudah memahami ketika seseorang sedang menghadapi masalah. Sensasi hangat dari hidangan berkuah juga sering dikaitkan dengan kebutuhan akan kenyamanan emosional. Tidak mengherankan jika tipe individu ini kerap digambarkan sebagai sosok yang perhatian dan mudah tersentuh oleh pengalaman orang lain. Mereka biasanya tidak ragu memberikan dukungan ketika melihat orang terdekat membutuhkan tempat bercerita. Karakter berikutnya adalah mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi. Mereka sering digambarkan senang memberikan bantuan, baik melalui tindakan sederhana maupun dukungan emosional. Bagi sebagian orang, makanan berkuah identik dengan hidangan rumahan yang disajikan ketika seseorang sedang sakit atau membutuhkan perhatian. Kesan tersebut membuat makanan ini sering diasosiasikan dengan kasih sayang dan kepedulian. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung merasa senang ketika bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kebahagiaan tidak selalu diukur dari apa yang diterima, tetapi juga dari kesempatan untuk berbagi. Penggemar makanan berkuah juga sering dikaitkan dengan karakter yang fleksibel. Mereka digambarkan tidak terlalu kaku dalam menghadapi perubahan dan mampu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru. Sifat terbuka ini membuat mereka relatif mudah menjalin komunikasi dengan berbagai tipe orang. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, mereka cenderung berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil sikap. Kemampuan beradaptasi tersebut dapat membantu mereka membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, baik dalam pertemanan maupun lingkungan pekerjaan. Bagi sebagian orang, menikmati semangkuk sup atau bakso hangat merupakan cara sederhana untuk memanjakan diri setelah menjalani aktivitas yang melelahkan.
1. Peka terhadap Perasaan dan Memiliki Empati
2. Senang Membantu Orang Lain
3. Mudah Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan
4. Mengutamakan Kenyamanan dalam Kehidupan
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai pilihan makanan favorit yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai hidangan kering dan renyah, sementara sebagian lainnya justru merasa lebih puas ketika menyantap makanan hangat dengan kuah melimpah, seperti bakso, soto, rawon, sup, hingga ramen.
Menariknya, kebiasaan memilih jenis makanan tertentu kerap dikaitkan dengan preferensi kenyamanan, pengalaman pribadi, dan kebiasaan emosional seseorang. Makanan berkuah, misalnya, sering menghadirkan sensasi hangat yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan nyaman.
Dilansir dari Geediting, berdasarkan sejumlah sudut pandang psikologi dan perilaku makan, orang yang menyukai hidangan berkuah sering dikaitkan dengan beberapa kecenderungan kepribadian yang menarik. Mulai dari sifat penyayang hingga kecenderungan menghargai kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
Meski selera makanan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, ada 10 karakter yang kerap diasosiasikan dengan mereka yang gemar menyantap makanan berkuah. Berikut penjelasannya.
Orang yang menyukai makanan berkuah sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai sisi emosional cukup kuat. Mereka cenderung memperhatikan perasaan orang lain dan mudah memahami ketika seseorang sedang menghadapi masalah.
Sensasi hangat dari hidangan berkuah juga sering dikaitkan dengan kebutuhan akan kenyamanan emosional. Tidak mengherankan jika tipe individu ini kerap digambarkan sebagai sosok yang perhatian dan mudah tersentuh oleh pengalaman orang lain.
Mereka biasanya tidak ragu memberikan dukungan ketika melihat orang terdekat membutuhkan tempat bercerita.
Karakter berikutnya adalah mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi. Mereka sering digambarkan senang memberikan bantuan, baik melalui tindakan sederhana maupun dukungan emosional.
Bagi sebagian orang, makanan berkuah identik dengan hidangan rumahan yang disajikan ketika seseorang sedang sakit atau membutuhkan perhatian. Kesan tersebut membuat makanan ini sering diasosiasikan dengan kasih sayang dan kepedulian.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung merasa senang ketika bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kebahagiaan tidak selalu diukur dari apa yang diterima, tetapi juga dari kesempatan untuk berbagi.
Penggemar makanan berkuah juga sering dikaitkan dengan karakter yang fleksibel. Mereka digambarkan tidak terlalu kaku dalam menghadapi perubahan dan mampu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.
Sifat terbuka ini membuat mereka relatif mudah menjalin komunikasi dengan berbagai tipe orang. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, mereka cenderung berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil sikap.
Kemampuan beradaptasi tersebut dapat membantu mereka membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, baik dalam pertemanan maupun lingkungan pekerjaan.
Bagi sebagian orang, menikmati semangkuk sup atau bakso hangat merupakan cara sederhana untuk memanjakan diri setelah menjalani aktivitas yang melelahkan.
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